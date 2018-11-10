10.11.2018, 20:07

Департамент статистики: в сентябре товарооборот вырос

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rus.delfi.ee
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Департамент статистики: в сентябре товарооборот вырос
Foto: Tiit Blaat

По данным Департамента статистики, в сентябре 2018 года и экспорт и импорт товаров увеличились по сравнению с сентябрем 2017 года на 11%. Более всего на рост товарообмена повлияло увеличение экспорта и импорта минеральной продукции (топливные добавки, моторное топливо).

В сентябре 2018 года из Эстонии экспортировано товаров на 1,2 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано в Эстонию — на 1,3 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 76 млн евро (в сентябре 2017 года — 70 млн евро).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в сентябре 2018 года стали Финляндия (15% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция, США и Латвия (доля каждого составила по 10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — электрооборудование, древесина и изделия из древесины, в США — электрооборудование и минеральная продукция и в Латвию — минеральная продукция (электроэнергия, топливные добавки), сельскохозяйственная продукция и продукты питания (сырое молоко, пиво). Более всего экспорт вырос в Соединённые Штаты Америки (на 104 млн евро), Сингапур (33 млн евро) и Нигерию (23 млн евро). В США наиболее увеличился вывоз электрооборудования (коммуникационное оборудование), в Сингапур и Нигерию — вывоз минеральной продукции. Более всего сократился экспорт в Германию (на 32 млн евро) и Швецию (на 27 млн евро).

Из товаров в сентябре экспортировали больше всего минеральную продукцию (18% от общего экспорта товаров), электрооборудование (16%) древесину и изделия из древесины (10%). Более всего увеличился вывоз минеральной продукции (на 132 млн евро), а также древесины и изделий из древесины (12 млн евро). При этом уменьшился экспорт транспортных средств (на 28 млн евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения в сентябре 2018 года составил 70% от общего объема экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился по сравнению с сентябрем 2017 года на 10%, а ре-экспорт на 12%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции (тяжелые масла, сланцевое топливное масло), электрооборудования (коммуникационное оборудование) и древесины и изделий из древесины (древесные гранулы, березовая балансовая древесина). Доля товаров эстонского происхождения в экспорте минеральной продукции составила 56%.

В сентябре 2018 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (14% от общего импорта товаров), Литвы и Швеции (обе по 10%). Из Финляндии импортировалось более всего минеральной продукции, металла и изделий из металла, из России и Литвы — минеральной продукции, а из Швеции — электрооборудования и транспортных средств. Наиболее всего вырос импорт из России (на 72 млн евро), Швеции (на 27 млн евро) и Финляндии (на 24 млн евро). Из России и Финляндии в основном вырос импорт минеральной продукции (моторное топливо и топливные добавки), а из Швеции — электрооборудования.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию минеральной продукции (16% от импорта товаров), электрооборудования (14%) и механических машин (10%). Наиболее вырос ввоз минеральной продукции (на 110 млн евро), а также механических машин (на 17 млн евро). Наиболее уменьшился импорт транспортных средств (на 14 млн евро).

ТОП

Индекс объема экспорта внешней торговли в сентябре 2018 года вырос по сравнению с тем же месяцем 2017 года на 4% и индекс объема импорта на 1%.

В III квартале 2018 года экспортировано товаров на 3,6 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано — на 4 млрд евро. Экспорт в III квартале вырос на 14% и импорт — на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Дефицит товарооборота в III квартале составил 371 млн евро (в III квартале 2017 года — 354 млн евро). В III квартале товары экспортировались в 161 государство и импортировались из 110 стран. За 9 месяцев текущего года (январь-сентябрь) экспорт товаров вырос на 11% и импорт на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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