Департамент статистики: в мае товарообмен увеличился

Основными целевыми государствами экспорта товаров в мае стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (11%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — электрооборудование, древесина и изделия из древесины, в Латвию — минеральная продукция (компоненты топлива, электроэнергия ) и транспортные средства (автомобили). Более всего экспорт вырос в США (38 млн евро), Латвию (26 млн евро) и Финляндию (18 млн евро). В США наиболее увеличился вывоз электрооборудования, в Латвию — минеральной продукции и транспортных средств, а в Финляндию — вывоз древесины и изделий из древесины и электрооборудования. Наиболее всего экспорт сократился в Швецию (19 млн евро).

Из товаров в мае экспортировали более всего электрооборудование (16% от общего экспорта товаров), минеральную продукцию (14%), а также древесину и изделия из древесины (12%). Более всего увеличился вывоз минеральной продукции (49 млн евро), а также древесины и изделий из древесины (14 млн евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения в мае 2018 года составил 71% от общего объема экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился на 7%, а ре-экспорт на 9%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции (сланцевое топливное масло, топливные добавки), а также древесины и изделий из древесины (пиломатериалы, деревянные двери, мебельные щиты).

В мае 2018 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Швеции (12%) и Германии (10%). Из Финляндии импортировалось более всего минеральной продукции и электрооборудования, из Германии — транспортных средств и механических машин, а из Швеции — электрооборудования и транспортных средств. Больше всего увеличился импорт из Швеции (70 млн евро), Белоруссии (46 млн евро, или почти в 11 раз) и России (24 млн евро). Из Швеции более всего импортировалось электрооборудование и транспортные средства, из Белоруссии и России — минеральная продукция (моторное топливо и топливные добавки). Ввоз товаров наиболее сократился из Китая и Испании (по 13 млн евро соответственно). Из Китая уменьшился ввоз электрооборудования и механических машин, а из Испании минеральной продукции.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию минеральной продукции и электрооборудования (по 15% от общего объема импорта в Эстонию соответственно), транспортных средств (12%) и механических машин (10%). Наиболее увеличился ввоз минеральной продукции (77 млн евро), транспортных средств ( 26 млн евро) и электрооборудования (23 млн евро).