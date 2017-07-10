Департамент статистики: в мае товарообмен увеличился

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в мае 2017 года увеличился по сравнению с маем прошлого года на 15%, а импорт вырос на 14%. Существенное влияние на увеличение товарообмена оказало увеличение вывоза минеральной продукции.

В мае 2017 года из Эстонии экспортировано товаров в стоимостном выражении на 1,2 миллиарда евро в текущих ценах, а импортировано в Эстонию — на 1,3 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 153 миллионa евро (в мае 2016 года он составлял 147 миллионов евро).

Основными целевыми странами экспорта товаров в мае были Финляндия (16% от общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (14%) и Латвия (9%). Более всего вырос экспорт в Россию (28 миллионов евро), Канаду (23 миллиона евро), Саудовскую Аравию (20 миллионов евро),а также в Германию (20 миллионов евро). Увеличение экспорта в Россию и Канаду произошло преимущественно за счет реэкспорта, а вывоз товаров в Саудовскую Аравию и Германию вырос за счет роста экспорта товаров эстонского происхождения.

В Россию увеличился в основном вывоз механических машин (в том числе экскаваторов, деревообрабатывающего оборудования и оборудования для обработки минеральных ископаемых), в Канаду вырос экспорт минеральной продукции (в том числе моторного топлива), в Саудовскую Аравию минеральной продукции (в том числе сланцевого топливного масла), продуктов сельского хозяйства (в том числе кормового ячменя) и в Германию электрооборудования (в том числе коммуникационного оборудования). Больше всего уменьшился экспорт в Швецию (39 миллионов евро), куда было вывезено меньше электрооборудования.

Основными экспортными товарами являлись: электрооборудование, древесина и изделия из древесины, а также минеральная продукция. Более всего увеличился вывоз минеральной продукции (53 миллиона евро), продуктов питания и сельского хозяйства (28 миллионов евро), механических машин (28 миллионов евро) и древесины и изделий из древесины (24 миллиона евро). При этом вывоз электрооборудования уменьшился (43 миллиона евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в мае 72% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился в текущем периоде на 12%, а реэкспорт вырос на 25%. На увеличение экспорта товаров эстонского происхождения наибольшее влияние оказали рост вывоза минеральной продукции (в том числе сланцевого топливного масла и электроэнергии), древесины и изделий из древесины (в том числе пиломатериалов из древесины хвойных пород, древесных гранул), продуктов питания и сельского хозяйства (в том числе зерновых культур), а также различных товаров промышленного происхождения (в том числе мебели и деревянных домов).

В мае 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (12% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%), Литвы (9%) и Швеции (9%). Наибольший рост импорта наблюдался из Росии (41 миллиона евро) и Швеции (17 миллионов евро). Из России более всего импортировалось минеральной продукции (в том числе моторного топлива и топливного масла), а из Швеции транспортных средств и минеральной продукции (в том числе битум). Более всего сократился импорт из Венгрии за счет уменьшения ввоза электрооборудования.

Из товаров более всего импортировали электрооборудование, минеральную продукцию, транспортные средства, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также механические машины. Более всего увеличился импорт минеральной продукции, металла и изделий из металла, а ввоз электрооборудования уменьшился.

В мае 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли повысился на 1% и индекс объема импорта по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%.