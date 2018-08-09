09.08.2018, 17:10

Департамент статистики: в июне рост товарообмена продолжился


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фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

По данным Департамента статистики, в июне 2018 года экспорт товаров увеличился по сравнению с июнем 2017 года на 17% и импорт — на 18%. Более всего на рост повлияло увеличение товаробомена минеральной продукции. По сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом полугодии экспорт товаров увеличился на 10% и импорт — на 8%.

В июне 2018 года из Эстонии экспортировано товаров на 1,3 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано в Эстонию — на 1,4 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 153 млн евро (в июне 2017 года — 114 млн евро).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в июне стали Финляндия (15% общего объема экспорта из Эстонии), Латвия (11%) и Швеция (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Латвию — минеральная продукция (компоненты топлива, электроэнергия ) и транспортные средства (автомобили), в Швецию — электрооборудование, древесина и изделия из древесины. Более всего экспорт вырос в США (52 млн евро), Сингапур (42 млн евро) и Латвию (41 млн евро). В США наиболее увеличился вывоз электрооборудования (коммуникационное оборудование), а в Сингапур и Латвию — вывоз минеральной продукции. Наиболее всего экспорт сократился в Нидерланды (22 млн евро).

Из товаров в июне экспортировали более всего электрооборудование и минеральную продукцию (обе группы по 16% от общего экспорта товаров), а также древесину и изделия из древесины (11%). Более всего увеличился вывоз минеральной продукции (77 млн евро), электрооборудования, а также древесины и изделий из древесины (обе группы по 25 млн евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения в июне 2018 года составил 74% от общего объема экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился на 20% , а ре-экспорт на 7%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции (масла, сланцевое топливное масло, топливные добавки), древесины и изделий из древесины (мебельные щиты, пиломатериалы, деревянные двери), а также различных промышленных изделий (деревянные дома).

В июне 2018 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Литвы и Германии (обе по 10%). Из Финляндии импортировалось более всего минеральной продукции и электрооборудования, из Литвы — минеральной продукции, а также сырья и продукции химической промышленности, из Германии — транспортных средств и механических машин. Более всего увеличился импорт из России (57 млн евро), Белоруссии (47 млн евро) и Литвы (33 млн евро), откуда импортировалось больше всего минеральной продукции (топливные добавки и моторное топливо).

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию минеральной продукции (18% от общего объема импорта), электрооборудования (14%) и транспортных средств (11%). Наиболее увеличился ввоз минеральной продукции (153 млн евро), электрооборудования (20 млн евро) и механических машин (17 млн евро).

Во II квартале текущего года экспортировано товаров на 3,7 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано на 4,2 млрд евро. Дефицит товарообмена во II квартале составил 536 млн евро (во II квартале 2017 года 452 млн евро).

Рост экспорта во II квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года обусловлен увеличением вывоза минеральной продукции (181 млн евро), древесины и изделий из древесины (57 млн евро), транспортных средств (37 млн евро), а также различных промышленных изделий (36 млн евро).

В сравнении государств наиболее вырос экспорт в США (108 млн евро), Латвию (101 млн евро) и Финляндию (69 млн евро). При этом более всего сократился экспорт в Швецию (58 млн евро).

ТОП

На рост импорта во II квартале значительно повлияло увеличение ввоза минеральной продукции (296 млн евро), электрооборудования (68 млн евро) и механических машин (59 млн евро). Среди государств наиболее вырос импорт из Белоруссии (125 млн евро), Швеции (111 млн евро) и России (92 млн евро).

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