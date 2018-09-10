10.09.2018, 08:25

Департамент статистики: в июле на рост товарообмена повлиял экспорт и импорт топлива


rus.delfi.ee
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Foto: Priit Simson

По данным Департамента статистики, в июле 2018 года экспорт товаров увеличился по сравнению с июлем 2017 года на 27% и импорт — на 18%. Более всего на рост товарообмена повлияло увеличение товарообмена минеральной продукции (топливные добавки, сланцевое топливное масло, моторное топливо, тяжелые топливные масла). В данной группе товаров рост наблюдался как в количественном, так и стоимостном выражении, в экспорте рост увеличился в три раза и в импорте — в два раза, сказано в пресс-релизе.

В июле 2018 года из Эстонии экспортировано товаров на 1,2 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано в Эстонию — на 1,3 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 137 млн евро (в июле 2017 года — 186 млн евро).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в июле 2018 года стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция, Латвия (обе по 9%) и США (7%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Латвию — сельскохозяйственная продукция и продукты питания (сырое молоко, пиво), а также минеральная продукция (электроэнергия, топливные добавки), в Швецию — электрооборудование, древесина и изделия из древесины. Более всего экспорт вырос в США (54 млн евро), Финляндию (47 млн евро), Саудовскую Аравию (45 млн евро) и Сингапур (35 млн евро). В США наиболее увеличился вывоз электрооборудования (коммуникационное оборудование) и минеральной продукции, а в Финляндию, Саудовскую Аравию и Сингапур — вывоз минеральной продукции (моторное топливо, масло, сланцевое топливное масло). Наиболее всего экспорт сократился в Швецию (27 млн евро).

Из товаров в июле экспортировали более всего минеральную продукцию (22% от общего экспорта товаров), электрооборудование (15%), а также древесину и изделия из древесины (9%). Более всего увеличился вывоз минеральной продукции (184 млн евро), древесины и изделий из древесины (13 млн евро), а также металла и изделия из металла (12 млн евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения в июле 2018 года составил 71% от общего объема экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился на 27% , а ре-экспорт на 25%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции (масла, сланцевое топливное масло, электроэнергия), древесины и изделий из древесины (березовая балансовая древесина, доски из древесины хвойных пород), а также различных промышленных изделий (деревянные дома).

В июле 2018 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Литвы (10%). Из Финляндии импортировалось более всего электрооборудования и минеральной продукции, из Литвы — минеральной продукции, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, из Германии — механических машин и транспортных средств. Более всего увеличился импорт из России (49 млн евро), Белоруссии (42 млн евро) и Литвы (28 млн евро), откуда больше всего импортировалось минеральной продукции (топливные добавки и моторное топливо).

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию минеральной продукции (15% от общего объема импорта), электрооборудования (14%) и механических машин (11%). Наиболее увеличился ввоз минеральной продукции (104 млн евро), механических машин (29 млн евро), а также металла и изделий из металла (16 млн евро).

ТОП

В июле 2018 года индекс объема экспорта внешней торговли вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 23% и индекс объема импорта — на 12%.

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