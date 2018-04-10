10.04.2018, 08:40

Департамент статистики: в феврале товарооборот вырос

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Foto: Priit Simson

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в феврале увеличился по сравнению с февралем 2017 года на 15% и импорт — на 13%. Значительно вырос экспорт в страны, не входящие в Европейский союз, а наиболее всего экспортировалась минеральная продукция (топливо и топливные добавки).

В феврале 2018 года из Эстонии экспортировано товаров на 1,1 млрд евро и импортировано в Эстонию — на 1,2 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 93 млн евро (в феврале 2017 года — 100 млн евро).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в феврале стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (11%) и Латвия (8%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — электрооборудование, древесина и изделия из древесины (необработанная древесина, двери и окна из древесины хвойных пород), в Латвию — транспортные средства (автомобили), сельскохозяйственная продукция и продукты питания (крепкий алкоголь, пиво, пшеница). Более всего вырос экспорт в Сингапур (на 28 млн евро), Германию (на 23 млн евро) и Великобританию (на 21 млн евро). Увеличился вывоз минеральной продукции в Сингапур и Великобританию, а также вывоз электрооборудования в Германию. Наиболее сократился экспорт в Нидерланды (на 20 млн евро), куда было отправлено меньше минеральной продукции.

Из товаров в феврале экспортировали в основном минеральную продукцию (16% общего экспорта товаров), электрооборудование (15%), древесину и изделия из древесины (11%). Последний раз экспорт минеральной продукции превышал экспорт электрооборудования в 2011 году. Более всего увеличился экспорт минеральной продукции (на 70 млн евро), металла и изделий из металла (на 24 млн евро), а также механических машин и электрооборудования (по 12 млн евро соответственно). При этом уменьшился экспорт различных промышленных изделий (на 9 млн евро).

ТОП

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в феврале 2018 года 74% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился в феврале на 14% и ре-экспорт — на 18%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции (сланцевое топливное масло, топливные добавки), металла и изделий из металла (металлические отходы, металлоконструкции), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (ячмень, рапс). При этом наиболее уменьшился экспорт различных промышленных изделий (дома из древесины, светильники).

В феврале более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Швеции (10%). Из Финляндии более всего импортировалось электрооборудования, металла и изделий из металла, из Германии и Швеции –транспортных средств и электрооборудования. Наиболее всего вырос импорт из Белоруссии (на 30 млн евро, т.е. почти в 6 раз), Финляндии (на 25 млн евро) и Латвии (на 21 млн евро). Из Белоруссии импортировались в основном минеральная продукция (моторное топливо и топливные добавки), из Финляндии — электрооборудование и Латвии — металл и изделия из металла.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования (14% от общего объема импорта в Эстонию), минеральной продукции (13%) и механических машин (12%). Наиболее увеличился ввоз механических машин и минеральной продукции (на 32 млн евро соответственно), а также транспортных средств (на 21 млн евро).

В феврале 2018 года индекс объема экспорта внешней торговли увеличился по сравнению с тем же месяцем 2017 года на 2% и индекс объема импорта вырос на 10%.

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