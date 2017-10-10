Департамент статистики: в августе оборот товаров вырос

По данным Департамента статистики в августе 2017 года экспорт товаров вырос по сравнению с августом прошлого года на 8%, а импорт — на 12%. На рост товарооборота повлияли увеличение экспорта и импорта как минеральной продукции, так и механических машин.

В августе 2017 года из Эстонии экспортировано товаров в стоимостном выражении на 1,1 миллиарда евро в текущих ценах, а импортировано в Эстонию — на 1,2 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 115 миллионов евро (в августе 2016 года он составлял 70 миллионов евро).

Из товаров более всего экспортировалось электрооборудование (коммуникационное оборудование, трансформаторы, пульты управления, распределительные щиты), минеральная продукция (сланцевое топливное масло, моторное топливо, электроэнергия) и различные промышленные изделия (дома из древесины, мебель). Наибольший рост наблюдался в экспорте минеральной продукции (на 62 миллиона евро), механических машин (на 19 миллионов евро), а также металла и изделий из металла (на 17 миллионов евро). При этом вывоз электрооборудования продолжал сокращаться (на 47 миллионов евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в августе 73% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров вырос в августе на 11%, в то же время реэкспорт увеличился на 2%. На рост экспорта товаров эстонского происхождения наибольшее влияние оказало увеличение вывоза минеральной продукции (сланцевое топливное масло), металла и изделий из металла (металлические отходы), а также древесины и изделий из древесины (древесные гранулы, пиломатериал из древесины хвойных пород).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в августе были Финляндия (17% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (13%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — электрооборудование и различные промышленные изделия (дома из древесины, подушки, одеяла), в Латвию — минеральная продукция (электроэнергия), сельскохозяйственная продукция и продукты питания (сырое молоко). Более всего вырос экспорт в Нидерланды (примерно в 2,5 раза, или на 30 миллионов евро), Россию (на 18 миллионов евро) и Финляндию (на 17 миллионов евро). В Нидерланды увеличился экспорт сланцевого топливного масла, в Россию — ковшовых погрузчиков и экскаваторов и в Финляндию — тяжелого топливного масла и вальцованных листовых изделий. Наиболее всего сократился экспорт в Швецию.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования (части коммуникационного оборудования, мобильные телефоны), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (вина, пищевые заготовки, крепкий алкоголь), механических машин (оборудование по обработке данных, ковшовые погрузчики и экскаваторы), минеральной продукции (тяжелые топливные масла, газовые масла), а также транспортных средств (легковые автомобили и их части). Более всего увеличился импорт минеральной продукции, механических машин и транспортных средств, в то время как ввоз электрооборудования уменьшился.

В августе 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (12% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%), Швеции (10%) и Литвы (10%). Из Финляндии более всего импортировалось электрооборудования и металла и изделий из металла, из Германии — механических машин и транспортных средств, из Швеции — минеральной продуции и транспортных средств, а из Литвы — минеральной продукции, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольший рост импорта наблюдался из Швеции, Германии и Финляндии. Наиболее всего сократился импорт из Венгрии.

В августе 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли по сравнению с тем же периодом прошлого года повысился на 4% и индекс объема импорта вырос на 10%.

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии,

август 2017

Государство импортёр , объединение государств Экспорт , млн евро Доля , % Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года , % Государство-экспортёр , объединение государств Импорт , млн евро Доля , % Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года , % ВСЕГО 1 110 100 8 ВСЕГО 1 225 100 12 ЕС- 28 796 72 9 ЕС- 28 1 015 83 13 Еврозона- 19 558 50 20 Еврозона- 19 714 58 12 Страны, не входящие в ЕС 314 28 7 Страны, не входящие в ЕС 210 17 7 1. Финляндия 187 17 10 1. Финляндия 152 12 9 2. Швеция 145 13 -16 2. Германия 140 11 14 3. Латвия 115 10 16 3. Швеция 127 10 35 4. Россия 83 8 27 4. Литва 119 10 9 5. Литва 70 6 16 5. Латвия 108 9 12 6. Германия 69 6 18 6. Польша 84 7 13 7. Норвегия 54 5 14 7. Нидерланды 73 6 16 8. Нидерланды 50 5 - 8. Россия 69 6 14 9. Дания 26 2 -7 9. Китай 51 4 2 10. Великобритания 24 2 4 10. Великобритания 36 3 37

Экспорт и импорт по разделам товаров ,

август 2017

Раздел товаров (-группа) согласно комбинированной номенклатуре (КН) Экспорт Импорт Баланс , млн евро

млн евро доля , % динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года , % млн евро доля , % динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года , %

ВСЕГО 1 110 100 8 1 225 100 12 -115 Сельскохозяйственная продукция и продукты питания (I–IV) 89 8 8 130 11 4 -41 Минеральная продукция (V) 150 14 70 126 10 32 24 Сырье и продукция химической промышленности (VI) 54 5 10 98 8 15 -44 Резиновые и пластмассовые изделия (VII) 37 3 4 74 6 15 -37 Древесина и изделия из древесины (IX) 104 9 14 41 3 18 63 Бумага и изделия из бумаги (X) 28 3 -6 24 2 3 5 Текстиль и изделия из текстиля (XI) 33 3 -7 62 5 1 -29 Металл и изделия из металла (XV) 92 8 23 114 9 17 -22 Механические машины (84) 88 8 27 128 11 28 -40 Электрооборудование (85) 186 17 -20 184 15 -2 2 Транспортные средства (XVII) 63 6 3 120 10 19 -58 Оптические, измерительные и точные приборы (XVIII) 31 3 -7 27 2 -1 5 Различные промышленные изделия (XX) 110 10 10 36 3 16 74 Прочее 45 3 8 62 5 2 -17

Статистика основана на данных вопросников ”Интрастат” и ”Экспорт (продажа рыбы и ракообразных во внешних водах и портах зарубежных государств)”, сроком предоставления которых были 14.09 и 15.09.2017 соответственно, а также данные таможенной декларации Налогово-таможенного департамента, предоставленной Департаменту статистики 20.09.2017. Департамент статистики опубликовал месячные итоги по внешней торговле за 13 рабочих дней. Главным представителем общественного интереса к статистической работе ”Внешняя торговля товарами” является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения этой статистической работы.