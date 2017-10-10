10.10.2017, 14:14

Департамент статистики: в августе оборот товаров вырос


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Департамент статистики: в августе оборот товаров вырос
(c) panthermedia.net / Thomas Klee

По данным Департамента статистики в августе 2017 года экспорт товаров вырос по сравнению с августом прошлого года на 8%, а импорт — на 12%. На рост товарооборота повлияли увеличение экспорта и импорта как минеральной продукции, так и механических машин.

В августе 2017 года из Эстонии экспортировано товаров в стоимостном выражении на 1,1 миллиарда евро в текущих ценах, а импортировано в Эстонию — на 1,2 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 115 миллионов евро (в августе 2016 года он составлял 70 миллионов евро).

Из товаров более всего экспортировалось электрооборудование (коммуникационное оборудование, трансформаторы, пульты управления, распределительные щиты), минеральная продукция (сланцевое топливное масло, моторное топливо, электроэнергия) и различные промышленные изделия (дома из древесины, мебель). Наибольший рост наблюдался в экспорте минеральной продукции (на 62 миллиона евро), механических машин (на 19 миллионов евро), а также металла и изделий из металла (на 17 миллионов евро). При этом вывоз электрооборудования продолжал сокращаться (на 47 миллионов евро).

ТОП

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в августе 73% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров вырос в августе на 11%, в то же время реэкспорт увеличился на 2%. На рост экспорта товаров эстонского происхождения наибольшее влияние оказало увеличение вывоза минеральной продукции (сланцевое топливное масло), металла и изделий из металла (металлические отходы), а также древесины и изделий из древесины (древесные гранулы, пиломатериал из древесины хвойных пород).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в августе были Финляндия (17% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (13%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — электрооборудование и различные промышленные изделия (дома из древесины, подушки, одеяла), в Латвию — минеральная продукция (электроэнергия), сельскохозяйственная продукция и продукты питания (сырое молоко). Более всего вырос экспорт в Нидерланды (примерно в 2,5 раза, или на 30 миллионов евро), Россию (на 18 миллионов евро) и Финляндию (на 17 миллионов евро). В Нидерланды увеличился экспорт сланцевого топливного масла, в Россию — ковшовых погрузчиков и экскаваторов и в Финляндию — тяжелого топливного масла и вальцованных листовых изделий. Наиболее всего сократился экспорт в Швецию.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования (части коммуникационного оборудования, мобильные телефоны), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (вина, пищевые заготовки, крепкий алкоголь), механических машин (оборудование по обработке данных, ковшовые погрузчики и экскаваторы), минеральной продукции (тяжелые топливные масла, газовые масла), а также транспортных средств (легковые автомобили и их части). Более всего увеличился импорт минеральной продукции, механических машин и транспортных средств, в то время как ввоз электрооборудования уменьшился.

В августе 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (12% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%), Швеции (10%) и Литвы (10%). Из Финляндии более всего импортировалось электрооборудования и металла и изделий из металла, из Германии — механических машин и транспортных средств, из Швеции — минеральной продуции и транспортных средств, а из Литвы — минеральной продукции, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольший рост импорта наблюдался из Швеции, Германии и Финляндии. Наиболее всего сократился импорт из Венгрии.

В августе 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли по сравнению с тем же периодом прошлого года повысился на 4% и индекс объема импорта вырос на 10%.

Основные внешнеторговые партнеры Эстонии,
август 2017
Государство
импортёр,
объединение государств
Экспорт,млн евроДоля, %Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %Государство-экспортёр,
объединение государств
Импорт,млн евроДоля,
%
Динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
ВСЕГО1 1101008ВСЕГО1 22510012
ЕС-28796729ЕС-281 0158313
Еврозона-195585020Еврозона-197145812
Страны, не входящие в ЕС314287Страны, не входящие в ЕС210177
1. Финляндия18717101.Финляндия152129
2. Швеция14513-162. Германия1401114
3. Латвия11510163. Швеция1271035
4. Россия838274. Литва119109
5. Литва706165. Латвия108912
6. Германия696186. Польша84713
7. Норвегия545147.Нидерланды73616
8. Нидерланды505-8. Россия69614
9. Дания262-79. Китай5142
10. Великобритания242410.Великобритания36337
Экспорт и импорт по разделам товаров,
август 2017
Раздел товаров (-группа) согласно комбинированной номенклатуре (КН)ЭкспортИмпортБаланс,млн евро
млн евродоля, %динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %млн евродоля, %динамика по сравнению с тем же месяцем прошлого года, %
ВСЕГО1 11010081 22510012-115
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания(I–IV)8988130114-41
Минеральная продукция(V)1501470126103224
Сырье и продукция химической промышленности (VI)5451098815-44
Резиновые и пластмассовые изделия (VII)373474615-37
Древесина и изделия из древесины (IX)1049144131863
Бумага и изделия из бумаги (X)283-624235
Текстиль и изделия из текстиля(XI)333-76251-29
Металл и изделия из металла (XV)92823114917-22
Механические машины(84)888271281128-40
Электрооборудование(85)18617-2018415-22
Транспортные средства(XVII)63631201019-58
Оптические, измерительные и точные приборы(XVIII)313-7272-15
Различные промышленные изделия (XX)11010103631674
Прочее45386252-17

Статистика основана на данных вопросников ”Интрастат” и ”Экспорт (продажа рыбы и ракообразных во внешних водах и портах зарубежных государств)”, сроком предоставления которых были 14.09 и 15.09.2017 соответственно, а также данные таможенной декларации Налогово-таможенного департамента, предоставленной Департаменту статистики 20.09.2017. Департамент статистики опубликовал месячные итоги по внешней торговле за 13 рабочих дней. Главным представителем общественного интереса к статистической работе ”Внешняя торговля товарами” является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения этой статистической работы.

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