Департамент статистики: в апреле товарообмен увеличился

Основными целевыми государствами экспорта товаров в апреле стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (12%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — электрооборудование и различные промышленные изделия (модульные дома из древесины, мебель), в Латвию — минеральная продукция (моторное топливо, электроэнергия ) и транспортные средства (автомобили). Более всего экспорт вырос в Финляндию (34 млн евро), в Латвию (33 млн евро) в США (19 млн евро). В Финдяндию больше всего увеличился вывоз электрооборудования, древесины и изделий из древесины, в Латвию увеличился вывоз минеральной продукции и транспортных средств, в США — вывоз электрооборудования. Больше всего экспорт сократился в Швецию (на 16 миллионов евро).

Из товаров в апреле экспортировали в основном электрооборудование (15% общего экспорта товаров), минеральную продукцию (13%), а также древесину и изделия из древесины (11%). Более всего увеличился экспорт минеральной продукции (на 50 млн евро), механических машин (на 25 млн евро) и транспортных средств (на 21 млн евро). На увеличение вывоза минеральной продукции больше всего повлиял рост объемов экспорта (моторное топливо на 51% и электроэнергия на 31%), по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в апреле 2018 года 70% от общего объема экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился на 14%, а ре-экспорт на 23%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции, древесины и изделии из древесины и механических машин. Основными целевыми государствами экспорта товаров эстонского происхождения (более 90%) были Нидерланды, Дания, Швеция и Новегия.

В апреле более всего импортировалось товаров из Финляндии (14% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Швеции (10%). Из Финляндии более всего импортировалось минеральной продукции, а таже металл и изделия из металла, из Германии механических машин и транспортных средств , из Швеции электрооборудования и транспортных средств. Более всего увеличился импорт из Финляндии (на 42 млн евро), Белоруссии (на 33 млн евро т.е. более чем в 8 раз) и Швеции (на 26 млн евро). Из Финляндии и Белоруссии импортировалась преимущественно минеральная продукция (моторное топливо и топливные добавки), из Швеции — электрооборудование. Ввоз товаров уменьшился более всего из Польши (на 25 млн евро) и Турции (на 21 млн евро) из-за уменьшения ввоза транспортных средств.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования (15% от общего объема импорта в Эстонию), минеральной продукции (13%), механических машин (11%) и транспортных средств (11%). Наиболее увеличился ввоз минеральной продукции (на 67 млн евро), механических машин (на 30 млн евро) и электрооборудования (на 21 млн евро). На рост импорта минеральной продуции повлияло увеличение объемов ввоза (почти в 4 раза увеличился ввоз топливных добавок и на 31 % — моторного топлива) по сравнению с тем же периодом 2017 года. В апреле наиболее всего уменьшился импорт транспортных средств (на 48 млн евро).