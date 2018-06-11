11.06.2018, 08:50

Департамент статистики: в апреле товарообмен увеличился


rus.delfi.ee
EST
Euromündid
EuromündidFoto: Andres Putting

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в апреле 2018 года увеличился по сравнению с арелем 2017 года на 16% и импорт — на 13%. На рост товарообмена в апреле текущего года в основном повлияло увелечение экспорта и импорта минеральной продукции и механических машин.

В апреле 2018 года из Эстонии экспортировано товаров на 1,2 млрд евро в стоимостном выражении и импортировано в Эстонию — на 1,4 млрд евро. Дефицит товарооборота составил 171 млн евро (в апреле 2017 года — 185 млн евро).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в апреле стали Финляндия (16% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (12%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — электрооборудование и различные промышленные изделия (модульные дома из древесины, мебель), в Латвию — минеральная продукция (моторное топливо, электроэнергия ) и транспортные средства (автомобили). Более всего экспорт вырос в Финляндию (34 млн евро), в Латвию (33 млн евро) в США (19 млн евро). В Финдяндию больше всего увеличился вывоз электрооборудования, древесины и изделий из древесины, в Латвию увеличился вывоз минеральной продукции и транспортных средств, в США — вывоз электрооборудования. Больше всего экспорт сократился в Швецию (на 16 миллионов евро).

Из товаров в апреле экспортировали в основном электрооборудование (15% общего экспорта товаров), минеральную продукцию (13%), а также древесину и изделия из древесины (11%). Более всего увеличился экспорт минеральной продукции (на 50 млн евро), механических машин (на 25 млн евро) и транспортных средств (на 21 млн евро). На увеличение вывоза минеральной продукции больше всего повлиял рост объемов экспорта (моторное топливо на 51% и электроэнергия на 31%), по сравнению с тем же периодом прошлого года.

ТОП

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в апреле 2018 года 70% от общего объема экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился на 14%, а ре-экспорт на 23%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции, древесины и изделии из древесины и механических машин. Основными целевыми государствами экспорта товаров эстонского происхождения (более 90%) были Нидерланды, Дания, Швеция и Новегия.

В апреле более всего импортировалось товаров из Финляндии (14% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%) и Швеции (10%). Из Финляндии более всего импортировалось минеральной продукции, а таже металл и изделия из металла, из Германии механических машин и транспортных средств , из Швеции электрооборудования и транспортных средств. Более всего увеличился импорт из Финляндии (на 42 млн евро), Белоруссии (на 33 млн евро т.е. более чем в 8 раз) и Швеции (на 26 млн евро). Из Финляндии и Белоруссии импортировалась преимущественно минеральная продукция (моторное топливо и топливные добавки), из Швеции — электрооборудование. Ввоз товаров уменьшился более всего из Польши (на 25 млн евро) и Турции (на 21 млн евро) из-за уменьшения ввоза транспортных средств.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования (15% от общего объема импорта в Эстонию), минеральной продукции (13%), механических машин (11%) и транспортных средств (11%). Наиболее увеличился ввоз минеральной продукции (на 67 млн евро), механических машин (на 30 млн евро) и электрооборудования (на 21 млн евро). На рост импорта минеральной продуции повлияло увеличение объемов ввоза (почти в 4 раза увеличился ввоз топливных добавок и на 31 % — моторного топлива) по сравнению с тем же периодом 2017 года. В апреле наиболее всего уменьшился импорт транспортных средств (на 48 млн евро).

В апреле 2018 года индекс объема экспорта внешней торговли вырос по сравнению с тем же месяцем 2017 года на 16% и индекс объема импорта — на 12%.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Большинство жителей Эстонии даже не подозревают, какие опасности подстерегают их на рабочем месте

11.06.2018
24 апреля под руководством Европейского агентства безопасности труда и трудового здравоохранения стартовал двухгодичный проект, цель которого в том, чтобы обратить внимание людей на опасные вещества в рабочей среде. Особое внимание будет уделено канцерогенам, которые являются причиной большинства профессиональных заболеваний со смертельным исходом в Евросоюзе. Прямым текстом говорится, что жители Эстонии совершенно не умеют распознавать опасные вещества в рабочей среде.
Подробнее

ЭКСКЛЮЗИВ DELFI: На борт к Джонни Деппу! Жители и гости Нарвы смогут прокатиться на суперъяхте знаменитостей

10.06.2018
С 18 по 21 июля в Нарве пройдет фестиваль Baltic Sun. Помимо хорошей музыки (например, на фестивале выступит Александр Рыбак) и вкусной еды, организаторы приготовили для гостей много сюрпризов. Один из них — музыкальная прогулка по реке Нарве. Обслуживать гостей будет суперъяхта “Мохито”, на борт которой ступал сам Джонни Депп.
Подробнее


Криштафович: в ставке Путина все малахольные, или взгляд на "список русофобов" изнутри

11.06.2018
Российское посольство никак не ожидало, что публикация в Эстонии списка 20 врагов режима Путина превратится в захватывающую национальную игру в ”Мафию”, где СМИ целый день будут публично гадать по косвенным признакам, кого включили или не включили в список — а сами фигуранты, по мере того, как сотрудникам МИДа удастся до них дозвониться, будут с хитрым выражением лица демонстрировать ”черную карту” в своих фейсбуках и твиттерах, принимая поздравления и плохо скрываемую зависть, особенно со стороны коллег-политиков.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Читатель об обязательной регистрации: разве это демократия? Это тоталитаризм, ментовское государство

11.06.2018
"Купила новый выпуск ”МК-Эстонии” и прочитала статью ”Прописные истины” об обязательной регистрации всех жителей Эстонии. Лично я против этого. Я зарегистрирована просто в районе Пыхья-Таллинн, между небом и землей. Я официально бездомная, даже получала пособие. Где я должна прописаться?" — вопрошает читательница.
Подробнее

Куда уплыл "синий кит"? Галина Мурсалиева в Риге рассказала о судьбе "групп смерти"

11.06.2018
Спустя два года после резонансной публикации о доводящей до самоубийств виртуальной игре журналист "Новой газеты" Галина Мурсалиева приехала в Ригу на конференцию Европейской федерации центров по исследованию и обмену информацией о сектантстве FECRIS. За кулисами этого мероприятия она рассказала латвийскому Delfi о продолжении истории, которая два года шокировала многих родителей.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Glasglow
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-15% Meeste käekell Police CYCLONE PL.14639JSBU/02
209,- €
177,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107642001
129,60 €
77,76 €


МНЕНИЕ: Евросоюз: больше социализма и меньше определенности

10.06.2018
Новый проект бюджета Евросоюза на 2001-2007 годы содержит в себе давно ожидавшиеся изменения и совершенно неожиданные решения, которые вызывают закономерные вопросы у стран Восточной Европы. Главный из них — зачем нужна бюджетная дисциплина, если расточительность помогает получить больше европейских денег?
Подробнее

ВИДЕО: Ремонт на Гонсиори: вдоль дороги тракторы с грузовиками стоят, и тишина...

10.06.2018
1 июня на столичной улице Гонсиори начался второй этап реконструкции. В выходной день вся техника встала, транспорт не ездит. Похоже, такой тишины местные края не помнят уже с давних времен.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СМИ: Фонд "дочери Путина" получил контракт "Роснефти" на 354 млн рублей

10.06.2018
Фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), работающий под брендом "Иннопрактика" и возглавляемый предполагаемой младшей дочерью президента РФ Катериной Тихоновой, получил многомиллионный контракт "Роснефти". За выполнение научно-исследовательских работ фонд получит от нефтяной компании более 354 млн рублей, пишет Newsru.com.
Подробнее