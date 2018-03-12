Департамент статистики: год начался с роста экспорта

По данным Департамента статистики, экспорт товаров в январе 2018 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9% и импорт уменьшился на 8%. Рост экспорта был масштабным, увеличение наблюдалось в большинстве товарных групп.

В январе 2018 года из Эстонии экспортировано товаров на 1 миллиард евро в стоимостном выражении и импортировано в Эстонию — на 1,2 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 211 миллионов евро (в январе 2017 года — 410 миллионов евро).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в январе стали Финляндия (17% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (12%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию — электрооборудование и различные промышленные изделия (дома из древесины, подушки, одеяла), в Латвию — минеральная продукция (электроэнергия, топливные добавки), сельскохозяйственная продукция и продукты питания (молоко, пиво) и транспортные средства (автомобили). Более всего вырос экспорт в Финляндию (на 27 миллионов евро), Канаду (на 15 миллионов евро) и Латвию (на 14 миллионов евро). Увеличился вывоз электрооборудования и изделий из металла в Финляндию, также увеличился вывоз минеральной продукции в Канаду и транспортных средств в Латвию. Наиболее всего экспорт сократился в Швецию (на 17 миллионов евро), куда было отправлено меньше электрооборудования.

Из товаров в январе экспортировали преимущественно электрооборудование, минеральную продукцию, а также древесину и изделия древесины. Более всего увеличился экспорт транспортных средств (на 20 миллионов евро), механических машин (на 17 миллионов евро), а также минеральной продукции (на 16 миллионов евро). При этом экспорт сырья и продукции химической промышленности уменьшился (на 6 миллионов евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в январе 2018 года 74% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров увеличился в январе на 11% и ре-экспорт — на 4%. Более всего экспорт эстонских товаров вырос в группе минеральной продукции (топливные добавки, сланцевое топливное масло), механических машин (детали машин) и различных промышленных изделий (дома из древесины, мебель). Основными целевыми государствами экспорта товаров эстонского происхождения (более 90%) были Голландия, Швеция и Дания.

В январе более всего импортировалось товаров из Финляндии (13% от общего импорта в Эстонию), Германии (10%), Латвии (9%) и Швеции (9%). Из Финляндии более всего импортировалось электрооборудования и минеральной продукции (моторное топливо, электроэнергия), из Германии и Швеции — и транспортных средств и электрооборудования, из Латвии– сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также минеральной продукции (моторное топливо, природный газ). Наиболее сократился импорт из Финляндии (на 203 миллиона евро), Литвы (на 37 миллионов евро) и Польши (на 23 миллиона евро). Из Финляндии и Польши уменьшился ввоз транспортных средств, из Литвы- минеральной продукции. Более всего увеличился импорт из Белоруссии (на 38 миллионов евро т.е. более чем в 5 раз), Латвии (на 26 миллионов евро) и Швеции (на 24 миллиона евро). Из Швеции импортировались преимущественно транспортные средства (автомобили), из Белоруссии и Латвии — минеральная продукция.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования, минеральной продукции и транспортных средств. Наиболее сократился импорт транспортных средств. Более всего увеличился ввоз механических машин (на 28 миллионов евро), металла и изделий из металла (на 24 миллиона евро), а также электрооборудования (на 18 миллионов евро).

В январе 2018 года индекс объема экспорта внешней торговли увеличился по сравнению с тем же периодом 2017 года на 3% и индекс объема импорта вырос на 1%.