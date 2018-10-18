Департамент социального страхования ищет поставщиков услуги защищенной работы

Целью услуги долгосрочной защищенной работы является предложение людям с пониженной трудоспособностью возможности выполнять работу в защищённой и адаптированной к их потребностям рабочей среде, а также оказание помощи для получения работы на открытом рынке труда.

”При помощи услуги нуждающиеся в особой поддержке люди получат возможность овладеть трудовыми навыками в посильном темпе в соответствующей их потребностям рабочей среде, при этом им обеспечивается необходимый инструктаж и помощь. Услуга защищённой работы позволяет человеку быть активным, независимо от его особых потребностей, способствует лучшей интеграции в общество и повышает социальную вовлечённость”, — отметила менеджер по проекту защищенной работы Департамента социального страхования Тийа Орловски.

Для участия в госпоставке приглашаются все учреждения и организации, которые готовы предоставить возможность работы в защищённых условиях людям с пониженной трудоспособностью. Все наставники клиентов должны быть специалистами, которые прошли соответствующее обучение и имеют практический опыт работы.

Департамент социального страхования предлагает услугу защищённой работы лицам с психическим расстройством, повреждением мозга и нарушениями зрения с 2016 года. В настоящее время услугой пользуется 690 человек, услуга доступна в 29 местных самоуправлениях из 79.

Срок представления предложений — 14 ноября до 14.00. Документы госпоставки доступны в электронной среде Регистра госпоставок. Номер ссылки госпоставки — 201532.