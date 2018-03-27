Департамент разъясняет: когда в этому году нужно менять резину на летнюю?

В Эстонии шипованные шины используются с 15 октября по 31 марта, но в качестве исключения при наличии зимних погодных и дорожных условий этот срок может составлять с 1 октября по 30 апреля.

”Водителю автомобиля дано право принимать решение относительно того, когда менять резину на летнюю. Государство не объявляет зимние погодные и дорожные условия, поскольку в разных частях страны они могут быть очень разными”, — сказал порталу Geenius эксперт Департамента шоссейных дорог Виллу Ване.

”До 1 мая никого за использование шипованной резины наказывать не будут”, — добавил он.