Департамент просит обновить программное обеспечение ИД-карты

Департамент государственной инфосистемы просит пользователей обновить программное обеспечение ИД-карты.

С 22 февраля в необновленном программном обеспечении исчезнет возможность ставить и проверять дигитальные подписи. Причина этого в обновлении общеевропейского списка доверия.

Вторая причина обновления — обновление веб-браузера Mozilla Firefox. Изменения в программном обеспечении ИД-карты сохранят возможность ставить подписи с ИД-картой и в этом браузере.

Новая версия программного обеспечения ИД-карты доступна по адресу installer.id.ee. С сегодняшнего дня программное обеспечение также предлагает пользователям возможность автоматического обновления.

С этого года также меняется нумерация версий программного обеспечения ИД-карты. В интересах простоты с этого момента версии программного обеспечения ИД-карты обозначают связанные с календарем цифры (год + месяц).