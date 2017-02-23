Департамент призывает пользователей ИД-карт обновить программное обеспечение

Как сообщает Государственный департамент инфосистем Эстонии, у многих пользователей ИД-карты с 1 июля пропадет возможность обновить софт для документа. Поэтому его следует обновить в течение полугода, пишет Kasulik.

За прошедшие 11 месяцев сертификаты обновили 100 000 пользователей. Удаленное обновление началось в марте прошлого года, и цель его — усилить криптографию карт.

Для обновления пользователь должен самостоятельно установить сертификаты. Для этого следует установить обновленный софт для ИД-карты, который вы найдете по этой ссылке. Следуйте инструкциям!

В данный момент в Эстонии — 1,29 миллионов действующих ИД-карт. Из них 900 000 можно еще обновить.

Департамент инфосистем советует сделать это в первом полугодии 2017 года. Во втором же полугодии исчезнет возможность обновить удаленно ИД-карты, выданные до октября 2014 года, так программное обеспечение для ИД-карт, которое будет устанавливаться с июля текущего года, для них уже не подходит.

Карт, софт которых после 1 июля обновить будет невозможно, в данный момент 600 000.