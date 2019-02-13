Департамент предупреждает: этот интернет-магазин не выполняет обязательств перед потребителями

Проблемы возникли как с получением товара, так и с услугами по установке. Также фирма не отвечала на претензии. Достаточных объяснений OÜ ArcticCat Kliima не предоставила и комиссии.

Согласно закону, торговец обязан в течение 15 дней в письменной или позволяющей письменное воспроизведение форме ответить клиенту на претензию.

Если продавец не доставил покупателю товар в указанный срок, потребитель должен перед тем, как прекратить договор, потребовать доставить товар в разумные сроки. Если и в течение дополнительного времени продавец не выполнил своего обязательства, то потребитель имеет право отказаться от договора и потребовать обратно уплаченные деньги.