Департамент предупреждает: большинство эстонских соляриев имеют опасный уровень УФ-излучения

Департамент здоровья проверил солярии в Эстонии, и выяснилось, что в большинстве из них ультрафиолетовое излучение превышает желательный уровень.

Согласно стандарту, интенсивность излучения в солярии не должна превышать 0,3 W/m2.

Согласно результатам исследования 2016 года интенсивность излучения превышала требуемый уровень в 18 устройствах из 20. Данные за 2017 год показывают ту же тенденцию.

Поэтому департамент предупреждает, что солярий не является безопасной альтернативой солнечному загару. Как солнечное, так и ”солярное” УФ-излучение могут повредить кожу.

Департамент здоровья направил предлагающим услуги солярия фирмам просьбу привести уровень УФ-излучения в соответствие со стандартом (Standard EVS-EN 60335-2-27: 2014), и оповестить департамент о принятых мерах.