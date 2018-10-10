Департамент поясняет: когда водители обязаны поменять покрышки на зимние

По оценке эксперта Toyota Лаури Эрта, то, какие зимние шины выбрать — шипованную или ламельную — зависит от нескольких фактором.

”Необходимо подумать, где ты ездишь чаще всего, и иметь в виду, что машину водит человек. Шипованная резина предназначается для экстремальных условий, например, для езды по водянистому льду. Сегодня технология изготовления ламельных покрышек настолько продвинулась вперед, что для обычной эстонской зимы шипованная резина становится необязательной”, — поясняет он и добавляет, что нельзя списывать со счетов и экологический фактор (из-за шипованной резины на дороге слишком много пыли).