10.10.2018, 11:00

Департамент поясняет: когда водители обязаны поменять покрышки на зимние

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rus.delfi.ee
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Kummiproff
Foto on illustreeriv.Foto: Karin Kaljuläte

В свете надвигающегося сезона Департамент шоссейных дорог напоминает, что использование зимней резины в Эстонии обязательно с 1 декабря, при этом ездить на зимней резине разрешается уже с 15 октября.

По оценке эксперта Toyota Лаури Эрта, то, какие зимние шины выбрать — шипованную или ламельную — зависит от нескольких фактором.

”Необходимо подумать, где ты ездишь чаще всего, и иметь в виду, что машину водит человек. Шипованная резина предназначается для экстремальных условий, например, для езды по водянистому льду. Сегодня технология изготовления ламельных покрышек настолько продвинулась вперед, что для обычной эстонской зимы шипованная резина становится необязательной”, — поясняет он и добавляет, что нельзя списывать со счетов и экологический фактор (из-за шипованной резины на дороге слишком много пыли).

Tallinn Hockey weekend
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