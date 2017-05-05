Департамент постановил остановить строительство на принадлежащей известному шоумену исторической земле

Внимательный гражданин, прогуливаясь по Кадриоргу, заметил, что в непосредственной близости от музея KUMU, ”под тенью глинта возведена непонятная будка и иные странности”, пишет Eesti Päevaleht.

”Кажется, начинается разрушение утеса”, — отметил он и задался вопросом законности столь масштабной переделки природного ландшафта.

Руководитель Таллиннского департамента городского планирования Ану Халлик сказала изданию, что в среду побывала по адресу Мяэкалда, 9 и обнаружила три нарушения. По ее словам, утес углублен больше, чем предусмотрено проектом строительства, и многие конструкции, которые по проекту должны были быть сохранены, в действительности заменены на новые. Кроме того, была полностью снесена представляющая историческую ценность будка в юго-западной части грунта. ”Мы обнаружили, что строительные работы не соответствуют проекту, на основании которого были выданы разрешения. Сегодня, 4 мая, мы вынесли предписание о незамедлительной приостановке строительных работ”, — сказала Халлик.

Относящуюся к памятникам старины недвижимость прошлой зимой приобрела фирма Gordon Grupp OÜ, владельцем которой является известный шоумэн Теэт Маргна.

„OÜ Gordon Grupp реставрирует находящиеся по адресу Мяэкалда, 9 здания на основании действующих разрешений номер 66 973 и 66 972. Реставрация здания происходит в соответствии с действующими спецусловиями для памятников старины, исполнение которых контролирует как служба надзора департамента охраны памятников истории, так и соответствующее отделение Таллииннского департамента городского планирования”, — прокомментировал ситуацию Маргна.

”Плитнякового утеса на участке Мяэкалда, 9 никогда не было. Примерно половину грунта составляет обрыв, состоящий из слоя перегноя и плитнякового мусора. Настоящий плитняковый глинт находится в нескольких метрах от границ грунта, на земле художественного музея. Удаление почвы для возведения опорных стен разрешено и действующими разрешениями. Да, в ходе строительства пришлось удалить больше разрешенного, но это было нужно, чтобы обеспечить необходимое для проведения ремонтных работ пространство вокруг строений”.

„Сегодня выяснилось, что кто-то представил Таллиннскому департаменту городского планирования жалобу. Податель жалобы, к сожалению, не располагает данными о точных фактах и процессе. Департамент, действительно, сделал предписание о приостановке строительства, после которого я встретился с тамошними чиновниками и попросил принимать во внимание действующие разрешения на строительство и дал свои разъяснения” , — сказал Маргна.

”Уверяю, что моей задачей является спасение одного прекрасного исторического здания от разрушения, которое ему грозит. Я построю все в соответствии с предписаниями охраны памятников страницы и не буду возводить ничего без разрешения”, — заверил он и добавил, что любит Кадриорг.