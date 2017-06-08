Департамент: от генномодифицированных петуний необходимо избавиться

Департамент сельского хозяйства сообщает, что всем, кто выращивает в ЕС запрещенные генномодифицированные петуньи оранжевого цвета, необходимо избавиться от них после цветения.

Осведомленные учреждения стран-членов ЕС признали, что некоторые сорта петуний оранжевого цвета были генетически изменены.

Генетически модифицированные сорта петуний:

African Sunset

Bonnie Orange

Charms Flame 2-140

Crazytunia Citrus Twist

Electric Orange

Go! Tunia Orange

Lipstick

Maui Sands

Mini Blast Rose

My Love Orange

Orange Star (või Pegasus Orange Star, Pegasus Orange, Pegasus Orange Morn)

Potunia Plus Papaya

Raspberry Blast

Sanguna Salmon

Trilogy Deep Purple

Trilogy Mango

Trilogy Red

Viva Fire

Список может пополниться.

Всем, кто купил петунии оранжевого цвета желательно их после цветения закомпостировать, сжечь или избавиться другим путем, чтобы избежать прорастания семян.

Хотя генетически измененные петунии не представляют опасности здоровью людей или животных, но их продажа в пределах ЕС запрещена.