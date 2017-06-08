Департамент: от генномодифицированных петуний необходимо избавиться

Департамент сельского хозяйства сообщает, что всем, кто выращивает в ЕС запрещенные генномодифицированные петуньи оранжевого цвета, необходимо избавиться от них после цветения.
Осведомленные учреждения стран-членов ЕС признали, что некоторые сорта петуний оранжевого цвета были генетически изменены.
Генетически модифицированные сорта петуний:
- African Sunset
- Bonnie Orange
- Charms Flame 2-140
- Crazytunia Citrus Twist
- Electric Orange
- Go! Tunia Orange
- Lipstick
- Maui Sands
- Mini Blast Rose
- My Love Orange
- Orange Star (või Pegasus Orange Star, Pegasus Orange, Pegasus Orange Morn)
- Potunia Plus Papaya
- Raspberry Blast
- Sanguna Salmon
- Trilogy Deep Purple
- Trilogy Mango
- Trilogy Red
- Viva Fire
Список может пополниться.
Всем, кто купил петунии оранжевого цвета желательно их после цветения закомпостировать, сжечь или избавиться другим путем, чтобы избежать прорастания семян.
Хотя генетически измененные петунии не представляют опасности здоровью людей или животных, но их продажа в пределах ЕС запрещена.