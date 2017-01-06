По сообщению Департамента защиты прав потребителей, департамент наказал Tele2 Eesti AS за нарушение запрета на нечестные приемы торговли денежным штрафом в 4000 евро, поскольку потребителей оповестили об одностороннем изменении условий договора недостаточно ясно и понятно. Tele2 обжаловал решение департамента в нескольких судебных инстанциях, но решение уездного суда было оставлено без изменений.

Tele2 оповестил потребителей 31 декабря 2014 года через рубрику новостей сайта и в присланных в январе 2015 года счетах об одностороннем изменении условий договора, которое состояло в закрытии интернет-пакетов 3G, замене имеющихся у клиентов интернет-пакетов 3G на 4G и повышении цены. Департамент защиты прав потребителей оценил оповещение как недостаточное и поэтому посчитал нечестным приемом торговли.

Департамент защиты прав потребителей решил, что оповещения Tele2 были представлены, построены и обставлены так, что потребители не поняли или не заметили сообщения об изменении. Содержавшаяся в сообщении информация была неясной и непонятной, а также была представлена в неправильное время. Важную информацию скрыли. Оба сообщения были построены как коммерческие сообщения, в которых оповещали в первую очередь об улучшении качества сети и сделанных исправлениях. Поэтому потребители узнали об изменении только при получении первого счета на большую сумму. На потребителей повлияли, чтобы они приняли решение продолжить договор с Tele2.

Tele2 обжаловал решение Департамента защиты прав потребителей в Харьюском уездном суд. В октябре 2016 года уездный суд принял решение, которым оставил жалобу мобильного оператора без удовлетворения и решение департамента без изменений.

В ноябре прошлого года Tele2 подал кассационную жалобу в Государственный суд, но незадолго до Рождества суд принял решение не рассматривать жалобу. Таким образом, решение Харьюского уездного суда вступило в силу, решение департамента было оставлено без изменений и Tele2 заплатил штраф.