09.08.2018, 19:50

Департамент объяснил, зачем нужны новые требования к техосмотру автомобилей

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rus.delfi.ee
EST 1
Tehnoülevaatus Pärnu mnt 552
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В свете сегодняшней статьи в Kasulik заместитель генерального директора в области безопасности дорожного движения и общественного транспорта Меэлис Теллискиви объясняет, как в Эстонии организован техосмотр, и для чего нужны именно такие правила.


Приводим его объяснения в сокращенном виде. Полностью со статьей можете ознакомиться тут.

”Посредством техосмотра гарантируется, что во время использования транспортного средства оно безопасно для движения и находится в приемлемом состоянии в плане окружающей среды. В Эстонии техническим осмотром занимается не государство, а частные предприятия, которые для его проведения заключают договор об обслуживании.

Начиная с 1 июля 2018 года одно из условий вышеупомянутого договора — установка камер видеонаблюдения в пунктах техосмотра. Камеры устанавливаются с целью снижения риска коррупции. Они помогают избежать случаев использования машин-доноров: когда прохождение техосмотра оформляется без реального контроля транспортного средства, или же проверку производят лица, на это прав не имеющие.

Техосмотр проводят сведущие специалисты, периодически проходящие переаттестацию и имеющие профобразование. Объем работ и оценка результатов введены постановлением министра. В зависимости от характера неисправностей, их можно разделить на три группы: малозначительные, значительные и опасные.

Одна из частей осмотра — идентификация транспортного средства. Цель ее — убедиться, что на осмотр привезено именно то средство, которое заявляют. Идентификация происходит, по большей части, на основании VIN-кода, набитого на корпусе. Случаются, что в техосмотр привозят ворованные авто”.

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