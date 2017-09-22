Департамент обещает обратить особое внимание на соответствие цен на кассах и в зале

Департамент защиты прав потребителей призывает магазины быть внимательнее при выставлении ценников. Осенью ведомство намерено обратить особо пристальное внимание на это, пишет Kasulik.

Исходя из жалоб покупателей, департамент напоминает торговцам, что заявленная цена должна быть правдива и ясна потребителю.

К департаменту по-прежнему обращаются люди, столкнувшиемся с проблемой: цена в зале и на кассе различается, или же заявленные в рамках кампании товары кончаются уже в ее начале. Разница в цене или отсутствие обещанного товара не только раздражают клиента, но и запрещены законом.

Магазин должен быть честен с покупателем. Кампании следует планировать так, чтобы по ее окончании сотрудники успевали бы менять ценники. При поступлении новой партии товара цены на полках и в кассовых системах надо корректировать одновременно. Это касается и крупных торговых сетей, и маленьких магазинчиков, а также аптек.

По закону, в случае разницы в цене потребитель на кассе может или согласиться с более высокой ценой, или отказаться от покупки. Администрации многих торговых сетей говорили в СМИ, что в подобном случае ситуация разрешается так, что товар продают по более низкой цене — отмеченной на полке. Однако же из обращений покупателей следует, что это не так.