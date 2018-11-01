Департамент: мобильные операторы недостаточно информируют клиентов о связаных с роумингом рисках

В результате вступившей в прошлом году в силу регуляции о роуминге потребители могут пользоваться роуминговыми услугами в ЕС, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии на более выгодных условиях, чем раньше. При этом использование услуги может сопровождаться и некоторыми непредвиденными расходами, о которых, по оценке Департамента защиты прав потребителей, операторы информируют клиентов в недостаточной степени.
В ходе проведенной в отношении Elisa, Tele2 и Telia проверки департамент пришел к выводу, что фирма недостаточно оповещают потребителей на паромах и портах о вероятности подключения к спутниковой сети, а на приграничных территориях — о возможности попадания в сеть оператора соседнего государства. Также не оповещают операторы и о том, что для полного исключения передачи данных при роуминге нужно отключить передачу данных в своем устройстве.
Несмотря на то, что операторы путем смс оповещают при смене сети о ценах, они обязаны обеспечить и то, чтобы потребитель и до заключения договора располагал достаточной информацией об услуге и ценах таким образом, чтобы ему были ясны материальные последствия потребления услуги.