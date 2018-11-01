01.11.2018, 08:00

Департамент: мобильные операторы недостаточно информируют клиентов о связаных с роумингом рисках


rus.delfi.ee
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Tulevikuvisioon ehk kuidas e-hääletada nutiseadmest
Tulevikuvisioon ehk kuidas e-hääletada nutiseadmestFoto: Andres Putting

В результате вступившей в прошлом году в силу регуляции о роуминге потребители могут пользоваться роуминговыми услугами в ЕС, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии на более выгодных условиях, чем раньше. При этом использование услуги может сопровождаться и некоторыми непредвиденными расходами, о которых, по оценке Департамента защиты прав потребителей, операторы информируют клиентов в недостаточной степени.

В ходе проведенной в отношении Elisa, Tele2 и Telia проверки департамент пришел к выводу, что фирма недостаточно оповещают потребителей на паромах и портах о вероятности подключения к спутниковой сети, а на приграничных территориях — о возможности попадания в сеть оператора соседнего государства. Также не оповещают операторы и о том, что для полного исключения передачи данных при роуминге нужно отключить передачу данных в своем устройстве.

Несмотря на то, что операторы путем смс оповещают при смене сети о ценах, они обязаны обеспечить и то, чтобы потребитель и до заключения договора располагал достаточной информацией об услуге и ценах таким образом, чтобы ему были ясны материальные последствия потребления услуги.

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