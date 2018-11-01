Департамент: мобильные операторы недостаточно информируют клиентов о связаных с роумингом рисках

В ходе проведенной в отношении Elisa, Tele2 и Telia проверки департамент пришел к выводу, что фирма недостаточно оповещают потребителей на паромах и портах о вероятности подключения к спутниковой сети, а на приграничных территориях — о возможности попадания в сеть оператора соседнего государства. Также не оповещают операторы и о том, что для полного исключения передачи данных при роуминге нужно отключить передачу данных в своем устройстве.

Несмотря на то, что операторы путем смс оповещают при смене сети о ценах, они обязаны обеспечить и то, чтобы потребитель и до заключения договора располагал достаточной информацией об услуге и ценах таким образом, чтобы ему были ясны материальные последствия потребления услуги.