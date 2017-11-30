Департамент конкуренции требует от Таллиннской горуправы снизить плату за вывоз отходов

Департамент конкуренции вынес Таллиннской городской управе предписание, в котором требует существенно снизить размер платы, взимаемой с потребителей за вывоз отходов. Муниципальное учреждение Tallinna Jäätmekeskus (Таллиннский центр отходов) добавляло неоправданно высокую наценку на предоставляемую потребителям посредническую услугу по вывозу отходов, сказано в пресс-релизе департамента.

В Таллинне действует несколько иной порядок вывоза отходов, чем в большинстве других местных самоуправлений Эстонии. Если обычно услугу по вывозу отходов оказывает непосредственно частное предприятие, выигравшее тендер, то в Таллинне между потребителями и такими предприятиями имеется посредник в лице Таллиннского центра отходов. В столичных районах Пыхья-Таллинн, Ласнамяэ и Нымме данную услугу потребителям по этой причине оказывает лишь Таллиннский центр отходов.

Таллиннский центр отходов закупает у частных предприятий услугу по вывозу и обработке отходов и затем перепродает ее потребителям. По сути город занимается расчетами с потребителями и их учетом. Учитывая сопоставимые расходы и среднюю прибыльность предприятий, действующих в конкурентной среде, Таллиннский центр отходов не имеет права делать наценку на посреднические услуги более 15 %. В действительности же в текущем и 2016 году наценка составила около 40 %.

Департамент конкуренции требует снизить к 1 января 2018 года цены на услугу по вывозу отходов таким образом, чтобы наценка на посредническую услугу Таллиннского центра отходов не превышала 15 %.