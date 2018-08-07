07.08.2018, 13:20

Департамент конкуренции согласовал снижение цены на тепло в Тапа

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rus.delfi.ee
EST
Департамент конкуренции согласовал снижение цены на тепло в Тапа
Pressifoto

На прошлой неделе Департамент конкуренции согласовал ходатайство N.R. Energy в отношении новой предельной цены для сетевого региона Тапа — производитель понизит цену примерно на 15%, говорится в пресс-релизе N.R. Energy.

Согласование Департамента конкуренции установило новую предельную цену тепловой энергии для тапаского региона сети центрального отопления на уровне 59,57 евро/МВт-ч. Новая цена будет действовать с начала сентября этого года. Новая цена ниже нынешней примерно на 15%, а в сравнении с ценой, действовавшей до принятия в эксплуатацию новой работающей на древесной щепе котельной, цена тепловой энергии снизилась для жителей Тапа на 26%.

Руководитель N.R. Energy Ахто Тислер сказал, что цены снижаются в результате запуска новой и более эффективной котельной, а также подключения к тапаской сети центрального отопления нескольких крупных потребителей. ”Мы надеемся, что после подключения новых крупных потребителей сможем еще больше снизить цену тепловой энергии для местных жителей”, — отметил Тислер.

В настоящее время N.R. Energy эксплуатирует в Тапа три котельных и свыше 2 километров предварительно изолированных трубопроводов центрального отопления.

В середине сентября прошлого года компания N.R. Energy завершила строительство на улице Юлевисте в Тапа котельной стоимостью 3,5 миллиона евро. В ходе работ в Тапа был установлен работающий на древесной щепе новый основной котел мощностью 7 мегаватт, а также отремонтирована существующая котельная с двумя работающими на сланцевом масле котлами суммарной мощностью 9,2 мегаватта. Оборудование для производства тепла изготовило и поставило австрийское предприятие Agro Forst & Energietechnik GmbH. Спроектировало здание бюро EMP A&I — данное архитектурное решение существенно отличается от прочих котельных. Проект профинансировала компания N.R. Energy.

Учрежденное в 1997 году и основанное на полностью частном эстонском капитале предприятие N.R. Energy снабжает тепловой энергией 23 региона сети центрального отопления по всей Эстонии и продает тепловую энергию, произведенную более чем в 30 автоматизированных центральных и местных котельных. Основными клиентами N.R. Energy являются многоквартирные и частные дома, школы, детские сады, спортивные сооружения, медицинские учреждения, местные самоуправления, прочие учреждения и предприятия.

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