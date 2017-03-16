Департамент конкуренции разрешил слияние Elisa и Starman

Получившие сегодня разрешение Департамента конкуренции на слияние Elisa и Starman желают совместно стать ведущим коммуникационно-развлекательным предприятием в Эстонии.

По словам исполнительного директора Elisa Сами Сеппянена, сегодняшнее решение Департамента конкуренции позволит приступить к созданию единого предприятия, способного предлагать своим клиентам коммуникационные и развлекательные услуги.

”Это огромный шаг вперед для всего рынка и клиентов.В Эстонии появится крупное предприятие с почти 1000 работников, оказывающее широкий спектр услуг, в том числе мобильной связи, постоянного подключения к интернету, телевизионных просмотров с отсрочкой, записью и видеопрокатом, облачного офиса, виртуальной библиотеки Elisa Raamat, платежей Google Play, мобильного ID и многого другого”, — прокомментировал Сами Сеппянен запланированный ассортимент.

Как отметил Сами Сеппянен, слияние Starman и Elisa является естественным развитием событий, поскольку коммуникации и развлечения в нашем мире все больше переплетаются. ”Мы наблюдаем постепенное стирание границ — люди все больше смотрят клипы на телефонах, да и прямые телевизионные трансляции теперь доступны пользователям смарт-устройств”, — подчеркнул исполнительный директор Elisa одну из современных тенденций.

”Именно поэтому Elisa купила Starman, ведь в будущем просмотр видео на смарт-устройствах станет еще более распространенным, а наше единое предприятие сможет предлагать клиентам соответствующие целостные решения в сфере развлечений”.

Сами Сеппянен заявил, что планируется завершить создание единого предприятия уже через год. ”Слияние двух успешных компаний — это новые силы и много синергии. Наиболее важным элементом этой синергии является расширенный ассортимент услуг”, — сказал исполнительный директор Elisa. ”В течение одного года мы начнем предлагать совместные услуги и новые решения”, пообещал Сами Сеппянен.

Elisa оформила приобретение Starman у владельцев этой компании, Polaris Invest и Com Holding, 13 декабря 2016 года, став 100% собственником AS Starman. Стоимость сделки — 151 миллион евро.