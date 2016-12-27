Департамент конкуренции потребовал от предприятия Elektrilevi уменьшить плату за сетевую услугу на 6,7%. В ответ на это Elektrilevi сообщила, что уменьшая сетевую плату, предприятие хочет достичь экономии затрат потребителей.

Как сообщила специалист по коммуникациям Elektrilevi Марет Рейнумяги, в течение последних лет предприятие Elektrilevi достигло значительного успеха в повышении эффективности. "Мы смогли в течение последних пяти лет сохранять постоянные затраты предприятия на том же уровне, несмотря на рост цен в окружающей среде. Кроме того, инвестиции в счетчики удаленного считывания и инновативные технологии привели к сокращению потерь в электросети на пятую часть. Достигнутые результаты и экономию затрат предприятия мы хотим донести и до потребителей посредством снижения цены на сетевую услугу", — подчеркнула она.

"Мы представили Департаменту конкуренции материалы о рассмотрении затрат предприятия уже 1 марта этого года. Рассмотрение затрат сетевого предприятия — всегда длительный процесс, основная часть этого процесса на сегодняшний день завершена. Мы в срок представим Департаменту конкуренции ходатайство о снижении цены и обязательно сообщим об этом посредством медиа широкой общественности", — продолжила Рейнумяги.

Оказание сетевой услуги — это регулируемая сфера, где Департамент конкуренции контролирует обоснованные затраты и устанавливает разрешенный уровень доходности. При изменении затрат, сетевые предприятия представляют Департаменту конкуренции ходатайство об изменении цены.