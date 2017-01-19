В последние месяцы участились жалобы в Департамент защиты прав потребителей на фирму Crazydeal Group OÜ в связи с заказами через сайт www.crazydeal.ee. Основные проблемы потребителей — получение товара и возврат денег.

Начиная со второй половины прошлого года, то есть с момента, когда веб-площадкой www.crazydeal.ee стала заведовать фирма Crazydeal Group OÜ, в департамент поступило множество письменных заявлений. Из них следует, что торговец не выполняет свои договорные обязательства перед покупателем. Больше всего потребители жалуются, что продавец не придерживается обещанных сроков доставки. Также во многих случаях при возврате товара торговец не придерживается срока, отведенного для возврата уплаченной суммы. Жалобы потребителей были удовлетворены, а деньги — возвращены в основном после вмешательства департамента.

”Если условия интернет-магазина противоречат закону или ограничивают установленные законом права потребителя, следует в любом случае исходить из закона, — комментирует эксперт по коммуникациям Департамента защиты потребителя Пилле Калда. — Заключая любую сделку, потребителю важно быть бдительным, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. При необходимости он может обратиться за советом в Департамент защиты потребителя, чтобы узнать о своих правах в конкретном случае. Обнаружив нарушение закона, потребитель может проинформировать об этом департамент, используя специальную форму на сайте”.

Пилле Калда обращает внимание на то, что в соответствии со статьей 56 пункт 1 Обязательственно-правового закона, потребитель может в течение 14 дней отказаться от договора, заключенного с помощью средств связи, без объяснения причин. Покупки в интернете считаются заключенными с помощью средств связи договорами.

”Тем не менее, стоит отметить, что право на отказ не является абсолютным, оно может быть утрачено. Например, нельзя отказаться от открытой косметики по причинам гигиены и защиты здоровья, — говорит эксперт по коммуникациям Департамента защиты потребителя. — Потребитель должен быть осведомлен о праве расторжения договора. Если он не был проинформирован, право отказа от договора заканчивается в течение 12 месяцев с того момента, как товар был получен”.

Пилле Калда добавляет, что потребитель имеет право в течение 14 дней, пока действует право на отказ, ознакомиться с товаром. Чтобы удостовериться, что все на месте и работает, он должен обращаться и пользоваться вещью только так, как это обычно разрешено делать в магазине.

”У потребителя в принципе должна быть возможность открыть упаковку товара для доступа к нему, если похожие товары в магазине обычно представлены в не запакованном виде. Защитную пленку с товара следует снять только тогда, когда это необходимо для того, чтобы его опробовать”, — отмечает Калда.

