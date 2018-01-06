Деньги утекают без следа? Пять советов желающим контролировать свои траты

Наверняка многие из нас оказывались в ситуации, когда более внимательное изучение выписки собственных расходов за прошлый месяц вызывало шок и недоумение — неужели так легко растворилась вся моя зарплата? Рачительное обращение с деньгами — особое умение, требующее осознанного подхода. Менеджер по ипотечному кредитованию Тоомас Паю делится советами по оптимальному планированию денежных потоков и экономии по мере возможности.

Ведите бюджет



Планирование денежных потоков следует начать с составления бюджета. Ежемесячное расписывание доходов и расходов позволяет получить более ясное представление о том, на что именно тратятся деньги и какую часть затрат составляют различные обязательства. Для получения предельно ясного представления отметьте в таблице период действия каждого обязательства и процентную ставку. Бюджет нужно составлять так, чтобы его можно было позднее проанализировать, сделать выводы и принять компетентные решения. Целенаправленное заполнение бюджетной таблицы также дает хорошее обзорное представление о том, от каких расходов вполне можно воздержаться и сколько денег можно откладывать каждый месяц.





Экономьте ради будущего



Начать откладывать деньги надо как можно скорее. Накапливайте средства, откладывая ежемесячно не менее 10% от суммы доходов, и по возможности постепенно повысьте эту долю до 30%. Многолетние сбережения можно использовать для покрытия непредвиденных или срочных расходов и даже в качестве первого взноса за новое жилье.

Маленькая хитрость! Если Вы намерены взять большой кредит, откладывайте ежемесячно в течение полугода суммы, примерно равные будущим платежам по кредиту. Это позволит понять, будет ли погашение такого кредита посильным.





Стабильность доходов



Планируя свои финансы, подумайте о том, насколько стабильны Ваш работодатель и выбранная профессия. Каковые перспективы Вашей должности и предприятия в целом на ближайшие 5 или 10 лет? Не придется ли сменить работу или освоить новую профессию? Как быстро Вы сможете при необходимости найти новое место работы? Задумайтесь также о своем здоровье и сопряженных с ним рисках. Например, как долго накопленные деньги позволят Вам выполнять ранее взятые финансовые обязательства при потере трудоспособности?

Вместе легче



Совместная жизнь позволяет разделять не только радости, но и расходы.

Если Вы хотите взять на себя новое финансовое обязательство, но не способны справиться с дополнительным бременем в одиночку, поделите кредит на двоих. Обязательно продумайте, с кем именно Вы совместно возьмете кредит, ведь иногда такое обязательство может оставаться в силе несколько десятилетий. Привлекая поручителя или становясь им, помните о том, что долгосрочное обязательство и ответственность полностью касаются и получателя кредита, и его поручителя. К тому же совместный кредит или поручительство могут помешать Вам получить новый кредит в будущем. Перед взятием на себя кредитного обязательства члены семьи должны обсудить все аспекты и принять единодушное решение.

Маленькая хитрость! Обратитесь за предложениями кредита сразу в несколько финансовых учреждений. Сравнивая полученные предложения, Вы сможете выбрать кредит на самых выгодных условиях.

Держите расходы под контролем



Владение недвижимостью — хороший способ обеспечить себе спокойное будущее, но приобретение или аренда каждого объекта становятся дополнительным финансовым бременем. Даже полученная в подарок или в наследство недвижимость может стать источником дополнительных расходов в виде счетов за коммунальные услуги или капитального ремонта. Чтобы разные кредитные платежи не привели к финансовым затруднениям, сумма таких ежемесячных платежей не должна превышать 50% от суммы ежемесячных доходов. Приобретая очередной объект недвижимости, задумайтесь о возможностях продажи или сдачи в аренду той или иной ранее купленной недвижимости.

