Деньги имеют значение: центристы и реформисты потратили на выборы в разы больше конкурентов

Занявшие на выборах в местные самоуправления первое и второе место Центристская партия и Партия реформ в совокупности потратили на избирательную кампанию около миллиона евро, что в разы превышает расходы их конкурентов.



Это следует из отчетов о расходах партий за III квартал, сообщил в четверг, 19 октября, новостной портал ERR.

Центристская партия с июля по конец сентября потратила на политическую деятельность 688 300 евро, в том числе 512 000 евро на рекламу, передает rus.err.ee.

На наружную рекламу победившие на выборах центристы выделили 251 000 евро, на телерекламу — 121 000 евро, а еще 140 000 ушло на рекламу в интернете, СМИ и печатную рекламу.

Приведенные цифры по телерекламе не окончательные, потому что с конца отчетного периода до дня выборов прошло еще две недели.