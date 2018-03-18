Денег нет: насколько россияне беднее европейцев

В прошлом веке жители России дважды теряли все свои накопления. Сначала их ”обнулила” революция 1917 года, а потом гиперинфляция начала 90-х. В результате сейчас активы россиян составляют менее половины национального ВВП, тогда как в Евросоюзе они в 3,4 раза выше ”союзного” ВВП. Если пересчитать российские активы в евро, то окажется, что гражданин РФ примерно в полтора раза беднее жителя Румынии и в 30 с лишним раз — датчан, шведов и голландцев.

Общие финансовые активы домохозяйств в Европейском Союзе в 2016 году достигли 33,85 трлн евро. Активы в основном состояли из страхования, пенсий, наличных, депозитов, акций и пр. Доля наличных и депозитов составила 30,4%, акций и вложений в инвестфонды — 25,2%, сообщает Eurostat.

”Финансовые активы домохозяйств сейчас выше, чем до финансового кризиса”, — подчеркивается в сообщении статистического ведомства.

Естественно, богатства неравномерно распределены между странами Евросоюза. Больше всего накоплений у ведущих держав, причем две трети средств приходится всего на четыре страны.

В номинальном выражении больше всего активов было у домохозяйств Великобритании (7,5 трлн евро), Германии (5,8 трлн евро), Франции (5,1 трлн евро) и Италии (4,2 трлн евро). Меньше всего у Мальты (24,3 млрд евро), Эстонии (24,5 млрд евро) и Латвии (26,9 млрд евро).

Если пересчитать активы на душу населения Евросоюза (около 509 млн человек), то получится по 66,57 тысяч евро на одного гражданина Евросоюза. Самые состоятельные — граждане Люксембурга (160,5 тыс. евро), а также Дании, Швеции и Нидерландов (их активы составляют около 140 тысяч евро на человека). Самые бедные — румыны и болгары с 6,2 и 9,2 тыс. евро.

Но самыми богатыми в Европе являются граждане Швейцарии (эта страна не входит в ЕС). В пересчете на душу населения их активы составляют 265,96 тысяч евро. Совокупное состояние домохозяйств оценивается Eurostat в 2,276 трлн евро.

В относительном выражении в 2016 году совокупные финансовые активы домохозяйств ЕС составляли 227,1% ВВП. Самым высоким показатель был в Нидерландах (332,5% ВВП), Великобритании (329,3%) и Бельгии (314,9%).

Домохозяйства только трех из 28 стран ЕС имели активы ниже объема национального ВВП — Румынии (73,7%), Словакии (82,3%) и Литвы (91,2%).

Eurostat подсчитал также объем финансовых обязательств домохозяйств ЕС. В 2016 году они оценивались в 10,113 трлн евро (67,8% ВВП), при этом кредиты составляют более 90% от общего объема. Большинство из них были взяты для покупки жилья (ипотеки).

”За последние годы общего объема финансовых обязательств оставались относительно стабильными на уровне около 70% ВВП в ЕС”, — отмечает Eurostat.

Государства-члены ЕС, в которых домашние хозяйства имели большинство финансовых обязательств по отношению к ВВП, это Кипр (141,5%), Дания (133,2%) и Нидерланды (119,8%). Меньше всего обязательств накопили жители Румынии (22,9%), Венгрии (24,7%), Латвии (27,7%).

В денежном выражении наибольший объем долгов у Великобритании (2,1 трлн евро), Германии (1,7 трлн евро) и Франции (1,5 трлн евро).

В России аналогичной статистики не ведется, но провести похожий расчет можно. В частности, Росстат дает ежемесячные оценки объема денежных накоплений населения. В их состав входят остатки по вкладам (кроме валютных), наличные деньги и ценные бумаги.

Последние данные есть за февраль этого года. Общий объем накоплений составил 30,2 трлн рублей, из которых 20,2 триллиона — это депозиты, 5,2 триллионы — наличные, 4,8 триллиона — ценные бумаги. По сравнению с концом 2016 года накопления выросли примерно на 20%.

Сюда стоит добавить валютные вклады (5,4 трлн руб. по данным ЦБ на 1 февраля 2018 года), пенсионные накопления (около 1,8 трлн руб. находится под управлением ВЭБа и примерно 2,4 триллиона — в негосударственных пенсионных фондах), страхование жизни и пенсионное (0,33 трлн руб.). Оценить, сколько наличной валюты находится на руках у населения, по открытым данным невозможно. В Банке России ”Газете.Ru” сообщили, что не могут предоставить такой информации.

В сумме указанные активы составляют 40,1 трлн руб. Накинув еще десять процентов на прочие виды накоплений (Eurostat отводит на них примерно такую же долю), получается около 45 трлн руб. Это 49% ВВП России за 2017 год.

Если перевести эту сумму в евро по текущему курсу, то получится около 640 млрд евро. На одного россиянина, таким образом, приходится 4,4 тысячи евро. Это в 15 раз меньше среднего уровня ЕС, примерно в полтора раза ниже чем в Румынии и в 30 с лишним раз ниже состояния датчан, шведов и голландцев.

Такой расклад не удивителен. Стоит вспомнить, что в течение двадцатого века граждане России дважды лишались своих активов — сначала после революции 1917 года, а затем из-за гиперинфляции начала 90-х.

Необходимо также учесть, что в России намного выше степень концентрации богатств. По оценке Росстата, в 2016 году 47,1% всего денежного дохода населения получали 20% наиболее обеспеченных граждан, тогда как на 20% наименее обеспеченных приходилось всего 5,3% дохода.

По данным опросов ”инфоФОМ”, которые публикует Центральный банк, у большей части населения нет накоплений. Согласно последнему февральскому исследованию, 63% респондентов указывают, что у них или у их семьи нет сбережений.

Низкие реальные располагаемые доходы, которые еще и сокращаются непрерывно с 2014 года, вынуждают граждан наращивать долговую нагрузку. По данным ЦБ, объем задолженности физических лиц по кредитам в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах на 1 февраля 2018 года составил 12,221 трлн руб.

Впрочем, в отношении к ВВП эта задолженность составляет 13%, что ниже минимального уровня Румынии.

Активы россиян будут расти, если экономика не окажется в новом кризисе. Но чтобы догнать даже самых бедных членов ЕС, понадобится накопить еще 20 трлн рублей. С учетом относительно стабильного курса, низкой инфляции и процентных ставок, а также слабого экономического роста, на это может уйти десятилетие.