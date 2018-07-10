10.07.2018, 21:07

Дело рук эстоноземельцев? В казну Латвии поступает все больше алкогольных акцизов

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rus.delfi.ee
EST
Lako1000 Valklas, Läti
Lako1000 Valklas, LätiFoto: Karli Saul

В прошлом году в государственную казну Латвии поступило 198 млн евро алкогольного акциза, что на 28 млн больше, чем в 2016 году.

При этом свежие данные министерства экономики Латвии свидетельствуют о том, что рост продолжается в ускоренном темпе: за первое полугодие этого года в казну уже поступило на 23 млн евро больше, то есть в общей сложности 112 млн евро.

В период с января по июнь пивного акциза поступило 22 млн (годом ранее 16 млн), акциза от других видом алкоголя 90 млн евро (до этого 73 млн).

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