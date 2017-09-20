Дело о взятках в Таллиннском порту: двое фигурантов пошли на соглашение

Харьюский уездный суд сегодня согласился с ходатайством о заключении соглашения с прокуратурой двух обвиняемых по делу о взятках в Таллиннском порту Анны Анниковой и Кайдо Тамберга.

Тамберг получил наказание 4 года условно, Анниковой назначили 2,7 года условно. Оба во время предварительного следствия провели три дня под стражей. Оба должны заплатить 1175 евро для покрытия процессуальных расходов.

Анникову и Тамберга обвиняли в содействии даче взятки и отмыванию денег. Предприятия обвиняемых Aka Auto и Locatore Grupp, согласно обвинению, помогали скрывать доход бывшего руководителя Таллиннского порта Айна Кальюранда. Подсудимые подписывали счета и совершали переводы через свои предприятия. Согласно обвинению, как Анникова, так и Тамберг помогали Кальюранду брать взятки у договорных партнеров Таллиннского порта, позволяя совершать сделки через банковские счета своих фирм.

Обвиняемые после оглашения решения суда не пожелали ничего сказать журналистам.

Прокурор: это не знаковое решение

"Двое подозреваемых выразили желание, что они хотели бы соглашения. Прокуратура нашла, что это разумно. Соглашение не предполагает того, чтобы люди признавали свою вину. Условием является то, что прокуратура убеждена, что предъявляемые подозреваемым претензии обоснованы. Подозреваемые находят, что для них это самый разумный способ разрешения уголовного дела", — сказала прокурор Лаура Фельдманис.

Она объяснила также, что суд решает вопрос о вине каждого лица отдельно. Это не означает, что обсуждающий дело Айна Кальюранда суд не должен его всесторонне рассматривать. Это не доказывает, что вина Кальюранда наперед решена.

"О значительном прорыве нельзя говорить. Это решение в отношении этих двух лиц".

Фельдманис добавила, что прокуратура готовит обвинительный акт к большому судебному делу Таллиннского порта и его надеются представить суду в сентябре. До зала суда, может быть, дойдут еще в этом году.