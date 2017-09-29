Дело о коррупции в Таллиннском порту дошло до суда: в чем обвиняют экс-руководителей предприятия?

Опираясь на собранные в ходе длившегося около трех лет уголовного производства доказательства, Гопрокуратура обвиняет Аллана Кийля и Айна Кальюранда в получении взятки в крупном размере и отмывании денег с 2005 по 2015 год. Обвинение в получении взятки также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Таллиннского порта Мартину Пайде, и вдобавок семь физических и двух юридических лиц обвиняют в даче взятки и содействии ей.

Согласно обвинению, Аллан Кийль и Айн Кальюранд согласились получить взятку у нескольких предприятий за то, чтобы их договорные отношения с AS Tallinna Sadam протекали как можно более выгодно. В течение десяти лет Аллан Кийль и Айн Кальюранд, действуя как вместе, так и по отдельности, согласились получить взятку в размере почти 4 млн евро. Большую часть этого, около 3 млн евро, составила взятка Аллану Кийлю от представителей судостроительных заводов Турции и Польши за то, чтобы они смогли заключить договоры о продаже паромов с TS Laevad, дочерним предприятием AS Tallinna Sadam.

Согласно обвинению, Мартин Пайде согласился получить в качестве взятки более 40 000 евро, Айн Кальюранд — около 400 000 евро и Аллан Кийль — более 3,5 млн евро. До Мартина Пайде и Айна Кальюранда взятки дошли во всем обещанном им объеме, до Аллана Кийля из обещанной взятки дошло около 2 млн евро, и остальное осталось им не получено, поскольку его задержали в качестве подозреваемого в преступлении.

Руководившая уголовным производством госпрокурор Лаура Фельдманис пояснила, что Аллан Кийль и Айн Кальюранд брали взятки с целью личной выгоды. "Согласно обвинению, есть основания считать, что Кийль и Кальюранд оба брали взятки постоянно на протяжении лет. Для сокрытия преступного происхождения и настоящего владельца полученной взятки использовали различных физических и юридических лиц. В отношении полученных ими в качестве взятки сумм в ходе уголовного производства применен арест имущества", — добавила госпрокурор Фельдманис.

Харьюский уездный суд на прошлой неделе согласился с ходатайством о заключении соглашения с прокуратурой двух обвиняемых по делу о взятках в Таллиннском порту Анны Анниковой и Кайдо Тамберга.

Тамберг получил наказание 4 года условно, Анниковой назначили 2,7 года условно. Оба во время предварительного следствия провели три дня под стражей. Оба должны заплатить 1175 евро для покрытия процессуальных расходов.

Анникову и Тамберга обвиняли в содействии даче взятки и отмыванию денег. Предприятия обвиняемых Aka Auto и Locatore Grupp, согласно обвинению, помогали скрывать доход бывшего руководителя Таллиннского порта Айна Кальюранда.