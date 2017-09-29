Дело о коррупции в Таллиннском порту будет передано в суд

Сегодня Госпрокуратура представит суду уголовное дело Таллиннского порта, в котором экс-руководителей госфирмы Айна Кальюранда и Аллана Кийля обвиняют в получении взятки в крупном размере, передает ERR. Всего обвиняемых 13, среди которых как юридические, так и физические лица.

Руководивших принадлежащим государству коммерческим объединением Таллиннский порт Аллана Кийля и Айна Кальюранда арестовали 26 августа 2015 года, когда прокуратура предъявила обоим подозрение в получении взятки в крупном размере. Расследуемые сделки относились к 2009 году. Обоих мужчин освободили из-под стражи в начале прошлого года.

Руководитель по связям с общественностью прокуратуры Каарел Каллас констатировал, что на данный момент они еще ничего не представили суду, но, как ранее говорила госпрокурор Лаура Фельдманис, обвинительный акт надеются представить в течение сентября. Фельдманис сказала на прошлой неделе Ärileht, что до зала суда дело дойдет еще в этом году.

Харьюский уездный суд на прошлой неделе согласился с ходатайством о заключении соглашения с прокуратурой двух обвиняемых по делу о взятках в Таллиннском порту Анны Анниковой и Кайдо Тамберга.

Тамберг получил наказание 4 года условно, Анниковой назначили 2,7 года условно. Оба во время предварительного следствия провели три дня под стражей. Оба должны заплатить 1175 евро для покрытия процессуальных расходов.

Анникову и Тамберга обвиняли в содействии даче взятки и отмыванию денег. Предприятия обвиняемых Aka Auto и Locatore Grupp, согласно обвинению, помогали скрывать доход бывшего руководителя Таллиннского порта Айна Кальюранда.