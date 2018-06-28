28.06.2018, 20:59

Дела у Сакуского пивзавода не фонтан: 40 человек потеряли работу. Пивные реки потекли в Латвию

 (29)
rus.delfi.ee
EST 9
ÕLU
фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

В прошлом году оборот Сакуского пивзавода вырос на 1,2% — до 61,7 миллионов евро. Больше всего на экономические показатели оказали воздействие т. н. программы сбережения: за их счет удалось сэкономить более 1,5 миллионов евро.


”Учитывая очень сложные условия в местном секторе напитков, вызванные акцизной политикой, в прошлом году мы продолжили применять на Саку важные программы экономии, прежде всего в производстве и в логистике. Так нам удалось сэкономить за три года 20% энергии, 12% воды и повысить производительность”, — поведал член правления Сакуского пивзавода Яан Хярмс.

Кроме того, в прошлом году предприятие снизило затраты на рабочую силу, а также количество сотрудников. Среднее число работников снизилось на 40 человек — до 290.

”Мы старались сохранить своих людей где только возможно, корректировали количество сотрудников с помощью отказа от вербовки новых и перераспределения рабочих обязанностей, также за счет сезонных работников”, — добавил он. Также, по словам Хярмса, к настоящему времени все внутренние ресурсы предприятия, на которых можно было бы сэкономить, исчерпаны.

Также около трети местных продаж Сакуского пивзавода в 2017 году были совершены на границе с Латвией. Финский потребитель, до сих пор ценивший продукцию Саку, прекращает алкотуры в Эстонию.

Читайте подробности в Ärileht.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106782002
117,90 €
70,74 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €

Дела у Сакуского пивзавода не фонтан: 40 человек потеряли работу. Пивные реки потекли в Латвию

28.06.2018
В прошлом году оборот Сакуского пивзавода вырос на 1,2% — до 61,7 миллионов евро. Больше всего на экономические показатели оказали воздействие т. н. программы сбережения: за их счет удалось сэкономить более 1,5 миллионов евро.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Бородич, Репинский и остальные… Ряды депутатов, намеренных баллотироваться на выборах, все редеют

28.06.2018
Осень, когда начнется предвыборная гонка, все ближе, но почти каждую неделю ряды депутатов, намеренных баллотироваться весной 2019 года в парламент, редеют, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ЗАМЕТКИ КРИМИНАЛНОЙ ЭСТОНИИ| Андрес Анвельт: о полицейских буднях в лихие 90-е

28.06.2018
Этой публикацией я открою летний цикл своих заметок о событиях 30-летней давности из криминальной истории Эстонии. Прошлое нужно раскапывать и исследовать: можно погрузиться в архивы, а можно обратиться к воспоминаниям современников.
Подробнее

Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети

28.06.2018
Премьер-министр Юри Ратас подписал с коллегами из Латвии и Польши, а также президентом Литвы и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером политическое соглашение о том, что двигаться дальше в вопросе синхронизации электросистем стран Балтии с материковой Европой.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ