Дела у Сакуского пивзавода не фонтан: 40 человек потеряли работу. Пивные реки потекли в Латвию

В прошлом году оборот Сакуского пивзавода вырос на 1,2% — до 61,7 миллионов евро. Больше всего на экономические показатели оказали воздействие т. н. программы сбережения: за их счет удалось сэкономить более 1,5 миллионов евро.



”Учитывая очень сложные условия в местном секторе напитков, вызванные акцизной политикой, в прошлом году мы продолжили применять на Саку важные программы экономии, прежде всего в производстве и в логистике. Так нам удалось сэкономить за три года 20% энергии, 12% воды и повысить производительность”, — поведал член правления Сакуского пивзавода Яан Хярмс.

Кроме того, в прошлом году предприятие снизило затраты на рабочую силу, а также количество сотрудников. Среднее число работников снизилось на 40 человек — до 290.

”Мы старались сохранить своих людей где только возможно, корректировали количество сотрудников с помощью отказа от вербовки новых и перераспределения рабочих обязанностей, также за счет сезонных работников”, — добавил он. Также, по словам Хярмса, к настоящему времени все внутренние ресурсы предприятия, на которых можно было бы сэкономить, исчерпаны.