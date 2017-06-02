Декларация доходов: за год Сависаар не смог уменьшить свою долговую нагрузку

Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар, несмотря на внушительные доходы, за год так и не сумел погасить взятые у бизнесменов Александра Кофкина и Олега Харламова, а также старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда кредиты.

Согласно экономической декларации доходов, в 2016 году Сависаар получил прибыль в размере 70 107 евро, что на 7000 меньше, чем годом ранее, пишет Äripäev.

Если в конце мая прошлого года Сависаар в качестве долгов задекларировал долг Кофкину в размере 23 967 евро, долг Харламову в размере 50 000 евро и долг Кальюлайду в размере 35 000 евро, то в обнародованной сейчас декларации стоят точно такие же суммы. В общей сложности Сависаар должен им около 109 000 евро.