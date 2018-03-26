Действовавший в Эстонии Versobank лишен лицензии

Банк Эстонии сообщил, что 26 марта 2018 года Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Все сделки и деятельность банка приостановлены.

Объем вкладов в Versobank составляет 1,5% от общего объема вкладов в действующих в Эстонии банков. Сумма вкладов составляет 253 млн евро и 87% от объема вкладов принадлежит нерезидентам.

Банк Эстонии отмечает, что закрытие Versobank не окажет на эстонскую экономику и банковский сектор существенного влияния, поскольку его доля на рынке была маргинальной и большинство его вкладчиков — нерезиденты.

Отмечается, что банк оказался замешан в аферах ”Русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5600 клиентов, из которых 2000 — резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций. Компенсации будут выплачиваться через банки SEB и Swedbank после окончания процедурных действий со стороны Гарантийного фонда. ”Обращаю внимание вкладчиков Versobank на то, чтобы они до этого не обращались с банкам-агентам”, — сказала глава фонда Рийна Хейнасте.

Ликвидаторы свяжутся с вкладчиками. Будет открыта и соответствующая горячая линия.

Информацию о компенсациях клиентам Versobank и ликвидации банка можно найти на сайте Финансовой инспекции.