31.07.2018, 15:50

Действительно ли государство потеряло 100 млн евро на алкогольном акцизе?

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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Õlle hind
Foto: Raido Vint

Правительство Юри Ратаса надеялось резким повышением акциза на алкоголь заработать огромную сумму, но затем вынуждено было урезать свои мечты. Разговоры о потере 100 млн евро все-таки безосновательны, потому что "потеряли" деньги, которые государство никогда не зарабатывало на алкогольном акцизе.

В госбюджете этого года прописано, что акциза на алкоголь должен поступить 341 млн евро. Производители алкоголя предсказывают, что скорее государство заработает в этом году 220-230 млн. Ирония в том, что, несмотря на повысившиеся цены, государство в этом случае заработает примерно столько же дохода от акциза, сколько в последние годы в среднем.

Поступления акциза на алкоголь в Эстонии несколько лет держались на уровне 210-220 млн евро, пока в 2016 году не был установлен рекорд, 251 млн. В прошлом году, несмотря на повышение цен, поступило 229 млн, то есть поступление осталось на уровне, близком к среднему за последние годы.

Поскольку государство надеялось получить 341 млн, но вынуждено было урезать свои мечты, критики говорят о потерянных 100 млн. Но поскольку государство никогда не зарабатывало на алкогольном акцизе даже близко к 300 млн евро, разговоры о потерянных 100 млн все-таки неправдоподобны.

Пресс-секретарь Министерства финансов Отт Хейнапуу прокомментировал, что поступления акциза на алкоголь в этом году во многом зависят от того, состоится ли повышение акциза в начале следующего года. Правительство решило отменить повышение акциза в следующем году, что означает, что в конце года не будут делать запасы и, следовательно, без этого доход от акциза на алкоголь в 2018 году был бы 258 млн евро.

Среди акцизов табачный акциз бросается в глаза стабильным ростом.

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С топливом ситуация сложнее. Фирмы грузоперевозок критикуют цену на дизель, которая заставляет их заправляться в Литве и Польше. В то же время, поступления акциза на топливо каждый год растут, и Министерство финансов предсказывает рост и в этом году.

Поскольку, например, для заправляющихся в Харьюмаа водителей никогда не окупится поездка для заправки в Латвию, то может случиться, что государству полезнее смириться с заправкой грузовиков за границей, потому что государство все же собирает свои деньги внутри страны с местных водителей. Цена на бензин в Латвии такая, что без карты клиента местной заправки эстонцам заправка там большей частью не окупается.

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