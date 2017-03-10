Дегтяренко: именно Эстония может сыграть большую роль в нормализации ситуации в Европе

Депутат горсобрания Маарду, центрист и кандидат экономических наук Николай Дегтяренко считает, что добрососедские отношения пошли бы только на пользу экономикам Эстонии и России.

”Эстония находится на восточном крае Европы и играет роль естественного транзитного пути между Россией и европейскими рынками. Традиционно эстонские предприятия имели тесные связи с российскими бизнес-структурами, и история этих отношений началась еще во времена распада СССР. В настоящее время из совокупного объема внешней торговли РФ на ведущих партнеров в Европе приходится 25% оборота ($130 млрд), на торговлю со странами Балтии, включая Польшу и Белоруссию, — 10% ($60 млрд)”, — рассуждает он и отмечает, что санкции против России и ее ответные санкции в отношении европейских стран не могли не сказаться на динамике экономических отношений.

”Разумеется, Эстония должна выполнять все обязательства перед Евросоюзом и не может проводить сепаратную политику в отношениях с Россией. Однако я уверен, что именно Эстония может сыграть большую роль в нормализации ситуации на Европейском континенте. Предвижу возражения: мол, что может сделать периферийная страна с ВВП в 22 млрд долларов? Лучшая участь для Эстонии — следовать в фарватере политики Германии с ВВП в $3,3 триллиона. Все так. Но политический вес не всегда измеряется деньгами. Во второй половине 2017 года Эстония будет председательствовать в ЕС и сможет оказать существенное влияние на повестку обсуждаемых вопросов. Поэтому политика ЕС на восточных рубежах Европы может стать именно той темой, которую предложит Эстония”, — уверен Дегтяренко.

Политик выступает за мир и налаживание отношений. ”К сожалению, пока в эстонской политике доминируют апокалиптические настроения”, — считает он. ”Конечно, вопросы укрепления национальной безопасности нельзя снимать с повестки дня. Но если общество слишком долго пребывает в состоянии депрессии, вызванной угрозами войны и демонстративными действиями по подготовке к вооруженному конфликту, падает производительность труда, сокращаются доходы, даже может вырасти уровень преступности и увеличится политическая нестабильность. Нам это надо?”

Дегтяренко считает, что нужно запускать процессы восстановления отношений с Россией. ”В кулуарах Центристской партии звучат предложения организовать ”круглый стол” с участием эстонских и российских предпринимателей, политиков и журналистов для обсуждения новой модели российско-европейского сотрудничества в нынешних условиях”, — отмечает он.