Давление США на "Северный поток-2": стремление к энергетическому доминированию?

Сегодняшняя Германия обеспечивает себя энергией из широко диверсифицированных источников. Поэтому возможный рост доли России в поставках в ФРГ природного газа представляется приемлемым, тем более что существует ярко выраженная взаимная зависимость: ЕС нужен этот энергоноситель, а российскому государственному бюджету — доходы от его продажи. От растущей конкуренции между трубопроводным газом из РФ и поступающим с мирового рынка сжиженным природным газом (СПГ), для приема которого имеются многочисленные мощности, европейцы только выиграют.

Таковы основные тезисы статьи Хубертуса Бардта (Hubertus Bardt) и Тило Шефера (Thilo Schaefer) из Института немецкой экономики (IW) в Кельне. Они, в частности, указывают, что на газ из России приходится менее 7 процентов потребляемой в Германии первичной энергии. В то же время ФРГ и Евросоюз продолжают играть "центральную роль" как главные покупатели российского газа, поскольку попытка диверсифицировать его экспорт с помощью "существенных поставок" в сторону Китая "пока не увенчалась успехом".

"Если Европа обеспечила себя опциями, позволяющими компенсировать сокращение поставок газа из России, то Россия не имеет возможности без особых усилий освоить альтернативные источники доходов", — указывают ученые. Поэтому, подчеркивают они, "зависимость России от поставок в Европу тоже велика", хотя некоторые страны ЕС быстрее почувствуют отрицательные последствия в случае перебоев в снабжении, чем сама РФ. Но в целом такой расклад "является хорошей предпосылкой для стабильного продолжения поставок", приходят к выводу эксперты кёльнского института IW.

Экономические преимущества и возможность политического влияния

Их коллега Андре Вольф (André Wolf) из Гамбургского института мировой экономики (HWWI) придерживается схожей точки зрения. В статье под заголовком "Надо воспользоваться преимуществами "Северного потока-2", несмотря на давление из Вашингтона" он приводит целый ряд аргументов в пользу этого инвестиционного проекта.

В условиях отказа Германии сначала от атомной энергетики, а в перспективе и от угля, природный газ становится незаменимым дополнением к возобновляемым источникам энергии, пишет ученый. Из-за нехватки собственных ресурсов ФРГ придется и дальше увеличивать импорт газа, в том числе из России. "Северный поток-2" обеспечит "существенное сокращение издержек" благодаря более короткому маршруту и экономии на транзитных пошлинах.

Еще одно немаловажное преимущество проекта, указывает Андре Вольф, состоит в том, что он позволит Германии в условиях "вновь усиливающегося политического отчуждения между Россией и Западом" поддерживать отношения с РФ на экономическом уровне, причем в ключевом секторе российской экономики. Газовой отрасли России необходимы большие экспортные рынки, потому что она добывает намного больше, чем используется внутри страны. "С этой точки зрения такие крупные потребители, как Германия и другие западноевропейские страны, практически незаменимы", — указывает эксперт .

По его мнению, администрация США, выступая против "Северного потока-2", руководствуется не только геополитическими соображениями, но и продвигает интересы американского энергетического сектора.

При этом в Вашингтоне понимают, что американский СПГ в среднесрочной перспективе не сможет добиться успеха из-за дороговизны сжижения, регазификации и транспортировки. Поэтому "тлеющий конфликт вокруг Украины используется для того, чтобы соединить стратегическую внешнюю политику с экономическими интересами". Поставлена задача "ослабить Россию как важнейшего конкурента на международном рынке газа".

Автор статьи призывает Германию и ЕС в данном случае не поддаваться трансатлантическому давлению. Причем не только из-за перечисленных экономических преимуществ проекта, но и из геополитических соображений. В условиях, когда США становятся все менее надежным партнером, крайне важно сохранить "мосты на восток". "Если не будет хотя бы минимального уровня экономической интеграции, дипломатии в кризисной ситуации не на что будет опираться. С этой точки зрения Европе не стоит лишать себя одной из немногих оставшихся у нее возможностей влияния", — указывает ученый HWWI.

Перспективы рынка газа ЕС абсолютно неясны