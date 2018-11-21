21.11.2018, 21:40

”Давайте еще ниже!” Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

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rus.delfi.ee
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: Kevin Lamarque, REUTERS

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть.

"Цены на нефть снижаются. Отлично! Это как большое снижение налогов для Америки и мира. Получайте удовольствие! 54 доллара вместо 82. Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже!" — приводит "Медуза" слова Трампа в Twitter.

Накануне Трамп опубликовал заявление в поддержку Саудовской Аравии и ее властей, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи. Президент США подчеркнул, что, хотя наследный принц Мухаммед бин Салман и мог знать о готовящемся преступлении, ”США намерены остаться надежным партнером Саудовской Аравии” ради собственных интересов.

Дональд Трамп последовательно призывает экспортеров нефти — в том числе Саудовскую Аравию — увеличить добычу ради снижения цены. В последние недели стоимость барреля нефти снижается после четырехлетнего максимума в октябре. Цена марки Brent упала с 3 октября с 85 до 63 долларов за баррель.

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