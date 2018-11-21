”Давайте еще ниже!” Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть(22)
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть.
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть.
"Цены на нефть снижаются. Отлично! Это как большое снижение налогов для Америки и мира. Получайте удовольствие! 54 доллара вместо 82. Спасибо, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже!" — приводит "Медуза" слова Трампа в Twitter.
Накануне Трамп опубликовал заявление в поддержку Саудовской Аравии и ее властей, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогджи. Президент США подчеркнул, что, хотя наследный принц Мухаммед бин Салман и мог знать о готовящемся преступлении, ”США намерены остаться надежным партнером Саудовской Аравии” ради собственных интересов.
Дональд Трамп последовательно призывает экспортеров нефти — в том числе Саудовскую Аравию — увеличить добычу ради снижения цены. В последние недели стоимость барреля нефти снижается после четырехлетнего максимума в октябре. Цена марки Brent упала с 3 октября с 85 до 63 долларов за баррель.
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