Датское издание: клиент Danske Bank в Эстонии был связан с попыткой контрабанды оружия из Северной Кореи

По сообщению датского издания DR, эстонский клиент Danske Bank в 2009 году был связан с попыткой контрабанды оружия из Северной Кореи.

11 декабря 2009 года в аэропорт Бангкооа Донмыанг из Пхеньяна прибыл транспортный самолет. Согласно бумагам, он должен был здесь заправиться и отправиться на Украину, а затем в Иран. Согласно тем же бумагам, самолет перевозил механические детали, но после проверки на борту было обнаружено 35 тонн оружия из Северной Кореи, что противоречило санкциям ООН. Стоимость груза составляла около 100 млн датских крон (13 млн евро).

Согласно расследованиям властей, самолет был арендован новозеландской фирмой SP Trading Ltd у грузинской Air West Ltd.

Издания DR и Berlingske провели собственное расследование и выяснили, что в договоре аренды были указаны банковские реквизиты этих фирм. Банком SP Trading Ltd оказался Danske Bank в Эстонии.

Глава Danske Bank Томас Борген признает, что данный случай — очередной пример того, что среди клиентов банка были и те, кого не должно было быть. Тем не менее, по его словам, ”ничто не указывает на то, что мы не делали того, что должны были сделать”.