26.06.2018, 13:50

Датское издание: клиент Danske Bank в Эстонии был связан с попыткой контрабанды оружия из Северной Кореи

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rus.delfi.ee
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Датское издание: клиент Danske Bank в Эстонии был связан с попыткой контрабанды оружия из Северной Кореи
Foto: Rauno Volmar

По сообщению датского издания DR, эстонский клиент Danske Bank в 2009 году был связан с попыткой контрабанды оружия из Северной Кореи.

11 декабря 2009 года в аэропорт Бангкооа Донмыанг из Пхеньяна прибыл транспортный самолет. Согласно бумагам, он должен был здесь заправиться и отправиться на Украину, а затем в Иран. Согласно тем же бумагам, самолет перевозил механические детали, но после проверки на борту было обнаружено 35 тонн оружия из Северной Кореи, что противоречило санкциям ООН. Стоимость груза составляла около 100 млн датских крон (13 млн евро).

Согласно расследованиям властей, самолет был арендован новозеландской фирмой SP Trading Ltd у грузинской Air West Ltd.

Издания DR и Berlingske провели собственное расследование и выяснили, что в договоре аренды были указаны банковские реквизиты этих фирм. Банком SP Trading Ltd оказался Danske Bank в Эстонии.

Глава Danske Bank Томас Борген признает, что данный случай — очередной пример того, что среди клиентов банка были и те, кого не должно было быть. Тем не менее, по его словам, ”ничто не указывает на то, что мы не делали того, что должны были сделать”.

Борген отметил, что руководство банка в Копенгагене доверяло эстонскому филиалу в вопросе контроля за клиентами, что и сыграло роковую роль. ”Это очень прискорбно”, — отметил он.

После расследования, которое длилось три года, следователи ООН пришли к выводу, что счет в Danske Bank для платежей по неудавшейся контрабанде использован не был, но при этом были основания подозревать SP Trading Ltd и расположенную на Виргинских островах фирму в отмывании. По данным DR, через несколько дней после неудавшейся сделки с оружием последняя получила со счета SP Trading Ltd в Danske Bank крупную сумму. Через месяц, в январе 2010 года, банк сообщил о подозрительной сделке властям Эстонии.

Как бы то ни было, после данного инцидента банк не стал пересматривать механизмы контроля за своими иностранными клиентами.

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Директором SP Trading числилась 28-летняя китаянка Лу Чжан, которая работала в Окленде в Burger King. Предприятие не вело никакой деятельности. Его основателем является фирма GT Group, которая открыто торговала готовыми офшорами, что в Новой Зеландии совершенно законно. На данному адресу было зарегистрировано еще более тысячи фирм.

В итоге виновной по делу была признана лишь Лу Чжан. На суде она сказала, что ничего не знает об оружейной сделке и была лишь фиктивным директором.

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