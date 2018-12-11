Датский клининговый гигант об уходе из Эстонии: никаких сокращений не будет

Датская фирма клининговых услуг ISS планирует уменьшить количество работников по всему миру на 100 000. Но пресс-секретарь предприятия Раджив Арвинд сказал ERR, что в контексте Эстонии это, безусловно, не означает сокращение работников или закрытие бизнеса
Арвинд пояснил, что в Эстонии бизнес действующий и хорошо управляемый, но он больше не совпадает со стратегией материнского предприятия.
"Нет, никаких сокращений не будет. У нас в этих странах сильные предприятия и сильные руководители, и мы ищем подходящего партнера, которому передать этот бизнес. Таким образом, этот шаг не принесет уменьшения количества работников или других подобных шагов", — сказал Арвинд.
ISS Eesti AS заработала в Эстонии в прошлом году при обороте в 19,5 млн евро 720 000 евро прибыли, и на предприятии работает около 1500 человек.
ISS уменьшит количество своих работников на 20%, с прежних 490 000 работников до 390 000 работников.
Эстонское подразделение ISS до сих пор не ответило Ärileht на отправленные вчера вопросы.