11.12.2018, 15:39

Датский клининговый гигант об уходе из Эстонии: никаких сокращений не будет


rus.delfi.ee
EST
Датский клининговый гигант об уходе из Эстонии: никаких сокращений не будет
Caro / Hechtenberg

Датская фирма клининговых услуг ISS планирует уменьшить количество работников по всему миру на 100 000. Но пресс-секретарь предприятия Раджив Арвинд сказал ERR, что в контексте Эстонии это, безусловно, не означает сокращение работников или закрытие бизнеса

ISS выходит из своего бизнеса в Эстонии, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Израиле, Таиланде, Филиппинах, Малайзии, Брунее, Бразилии и Чили.

Читайте также:

Арвинд пояснил, что в Эстонии бизнес действующий и хорошо управляемый, но он больше не совпадает со стратегией материнского предприятия.

"Нет, никаких сокращений не будет. У нас в этих странах сильные предприятия и сильные руководители, и мы ищем подходящего партнера, которому передать этот бизнес. Таким образом, этот шаг не принесет уменьшения количества работников или других подобных шагов", — сказал Арвинд.

ISS Eesti AS заработала в Эстонии в прошлом году при обороте в 19,5 млн евро 720 000 евро прибыли, и на предприятии работает около 1500 человек.

ISS уменьшит количество своих работников на 20%, с прежних 490 000 работников до 390 000 работников.

Эстонское подразделение ISS до сих пор не ответило Ärileht на отправленные вчера вопросы.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии