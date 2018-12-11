Датский клининговый гигант об уходе из Эстонии: никаких сокращений не будет

ISS выходит из своего бизнеса в Эстонии, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Израиле, Таиланде, Филиппинах, Малайзии, Брунее, Бразилии и Чили.

Арвинд пояснил, что в Эстонии бизнес действующий и хорошо управляемый, но он больше не совпадает со стратегией материнского предприятия.

"Нет, никаких сокращений не будет. У нас в этих странах сильные предприятия и сильные руководители, и мы ищем подходящего партнера, которому передать этот бизнес. Таким образом, этот шаг не принесет уменьшения количества работников или других подобных шагов", — сказал Арвинд.