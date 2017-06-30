Датчик угарного газа станет обязательным с 2018 года

По изданному министром экономики и коммуникации 13 марта 2017 года постановлению жилое помещение, в котором установлено подключенное к дымовой трубе газовое оборудование с начала 2018 года должно быть снабжено датчиком угарного газа, сообщает Gaspre.

Датчик угарного газа не является обязательным, если техническими или строительными мерами исключено возникновение угарного газа и его доступ в помещение.

Постановление ”Требования, предъявляемые к использующей отопительный газ газовой установке, ее строительству, установке газового оборудования, а также складированию газового баллона и заполнению газовой емкости” можно посмотреть в интернете.

”Отсутствие свежего воздуха в ванной комнате способствует недостаточному сгоранию газа и возникновению ядовитого угарного газа CO. В нижней части двери ванной комнаты, в которой находится газовый водонагреватель, должны быть отверстия для доступа свежего воздуха. Иногда это требование не учитывается, и в ходе ремонта в ванной комнате устанавливается новая дверь, в которой нет предназначенных для притока свежего воздуха отверстий. Отверстия электрическим лобзиком можно выпилить даже самостоятельно, а подходящие решетки всегда можно найти в строительных магазинах”, — говорит Симмо Паометс, менеджер по технике занимающегося установкой и обслуживанием газового оборудования предприятия Gaspre.

По словам Паометса, в каждом помещении, в котором имеется газовый водонагреватель или газовый котел, должен быть датчик угарного газа. В нынешнем году Gaspre продал их порядка ста, что все же маловато.

Для повышения безопасности пользователей газового оборудования и уменьшения количества несчастных случаев по инициативе продавца газового оборудования Bosch создана страница ohutugaas.ee.

Веб-страница предлагает информацию о принципах работы газового отопления и необходимых при использовании газового отопления требований безопасности. На странице можно найти информацию, которая будет полезной как для уже пользующихся газовым водонагревателем людей, так и для тех, кто еще только выбирает подходящую систему отопления. Важно здесь то, что опасно не газовое оборудование, а опасные ситуации может вызвать его неправильная эксплуатация.

Важные советы

· Для установки газового оборудования выберите предприятие, которое имеет выданное сертифицирующим учреждением свидетельство о компетентности и где работает менеджер по газовым работам. Кроме того для осуществления работ с газовым оборудованием рекомендуется выбирать лицо, которому производитель газового оборудования выдал сертификат о компетентности.

· Необходимо обеспечить, чтобы остатки горения уходили бы в предусмотренный для дыма дымоход. Если Вы уже используете газовое оборудование и планируете перестроить свое жилое помещение, то обязательно согласуйте строительный проект с соответствующими службами — в результате именно несогласованных строительных работ часто меняется ситуация эксплуатации газового оборудования, что может привести к возникновению угарного газа в помещении.

· В нижней части двери ванной комнаты или кухни, где работает газовое оборудование, должна быть вентиляционная решетка.

· Пламя при горении газа должно быть синим.

· Если Вы живете в многоэтажном доме, то убедитесь, в достаточной ли мере функционирует вентиляция.

· Регулярное обслуживание газового оборудования обеспечивает эффективную работу устройств, уменьшает расход энергии и обеспечивает долговременное использование оборудования.

· В качестве дополнительной меры безопасности рекомендуется установить сенсор угарного газа. Сенсор подаст сигнал в случае утечки угарного газа в помещение. Установка сенсора угарного газа это разовый расход, средний срок его службы составляет до 10 лет, после чего его следует заменить.

· Если потолок желтый или коричневатый, то в этом случае проблемы имеются в тяге дымохода.

· В случае подозрений вызовите техника.